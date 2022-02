Με νέο βίντεο ο Ζελένσκι διαψεύδει τις ρωσικές φήμες: "Είμαστε στο Κίεβο"

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με τον ίδιο και την ομάδα του έξω από την προεδρική διοίκηση στην κυβερνητική συνοικία του Κιέβου διαψεύδοντας τις φήμες στα ρωσικά ΜΜΕ ότι έχει φύγει από τη χώρα.

"Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία" λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να πει πού είναι η οικογένειά του γιατί αυτός αποτελεί το νούμερο 1 στη λίστα των Ρώσων ενώ ακολουθεί και η οικογένειά του.

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου είχε προειδοποιήσει πως η Ρωσία θέλει να σκοτώσει τον Ζελένσκι, σε περίπτωση που καταφέρει να καταλάβει την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. "We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs