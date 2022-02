Στόλτενμπεργκ: Οι 30 ηγέτες των χωρών του NATO αποφάσισαν αποστολή περισσότερων όπλων - και αντιαεροπορικών - στην Ουκρανία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.56

Ενώπιον των ευθυνών τους θα τεθούν η Ρωσία και η Λευκορωσία, η πρώτη ως επιτιθέμενος και η δεύτερη ως συνεργός στην απρόκλητη επίθεση στην Ουκρανία, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, μετά την τηλεδιάσκεψη κορυφής των 30 ηγετών των χωρών - μελών της συμμαχίας.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ ανέφερε ότι οι χώρες - μέλη της Συμμαχίας αποφάσισαν να στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και αντιαεροπορικά συστήματα.

"Στόχος της Μόσχας είναι να εγκαθιδρύσει δική της κυβέρνηση στο Κίεβο", είπε ακόμη.

Η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ τίμημα γι' αυτό τον πόλεμο, ξεκαθάρισε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας ότι οι Ρώσοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η χώρα τους δεν θα γίνει ούτε πιο ασφαλής ούτε πιο σεβαστή μετά από αυτή την πράξη.

Οι δυνάμεις του NATO ενισχύονται σε όλη την ανατολική πτέρυγα, από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο, τόνισε ο κ. Στόλτενμπεργκ, σημειώνοντας ότι η συμμαχία των 30 χωρών θα υπερασπιστεί "κάθε ίντσα" της νατοϊκής επικράτειας, εάν αυτή προσβληθεί.

