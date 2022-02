Σε κατάσταση πολιορκίας το Κίεβο - Δραματικές ώρες για την ουκρανική άμυνα

Την ώρα που Β. Ζελένσκι και Βλ. Πούτιν φαίνεται να αναζητούν "γραμμή επαφής" για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να πολιορκούν το Κίεβο, ενώ ουκρανικά στρατιωτικά οχήματα εισέρχονται στην πρωτεύουσα για να την υπερασπιστούν.

Μάχες στα περίχωρα και σε προάστεια του Κίεβου, όπου ηχούν σειρήνες, ενώ σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ η ουκρανική πρωτεύουσα είναι αποκλεισμένη από τα δυτικά.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε με νέες δηλώσεις του τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα, καταλαμβάνοντας την εξουσία. "Απευθύνομαι για ακόμη μία φορά στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας: μην επιτρέπετε σε νεοναζί και τους ριζοσπάστες Ουκρανούς εθνικιστές να χρησιμοποιούν τα παιδιά, τις συζύγους και τους ηλικιωμένους σας ως ανθρώπινες ασπίδες", τόνισε ο Πούτιν κατά τη συνεδρίαση - υπό τηλεοπτική κάλυψη - του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε όλα τα μεγάλα μέτωπα της ουκρανικής επικράτειας, σε Χάρκοβο και Μαριούπολη, αλλά και στο Ντονμπάς, όπου σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αποσχιστές κερδίζουν εδάφη. Μάλιστα μετά τις 14.00 μεταδόθηκε από ρωσικά ΜΜΕ ότι οι αποσχιστές με υποστήριξη από τον ρωσικό στρατό επιτέθηκαν σε θέσεις του ουκρανικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία.

Με φόντο όλα αυτά ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του σε διαπραγματεύσεις, την ώρα που Ευρώπη και ΝΑΤΟ απειλούν με νέο πακέτο κυρώσεων τη Ρωσία. Η Μόσχα είναι έτοιμη να στείλει την αντιπροσωπεία της στο Μινσκ για συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας Ανατόλι Γκλας δήλωσε ότι το Μινσκ είναι έτοιμο να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια και να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αν η Μόσχα και το Κίεβο συμφωνήσουν να διεξαγάγουν συνομιλίες για την επίλυση της κατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, η Μόσχα θεωρεί την αποστρατιωτικοποίηση ως ένα "σημαίνον κομμάτι της ουδετερότητας της Ουκρανίας".

Μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Οι αρχές του Κιέβου είπαν στους κατοίκους της βορειοδυτικής περιοχής Obolon την Παρασκευή να μείνουν μακριά από τους δρόμους δεδομένου ότι πλησιάζουν "ενεργές εχθροπραξίες". "Σε σχέση με την προσέγγιση των ενεργών εχθροπραξιών, οι κάτοικοι της περιοχής Obolon καλούνται να μην βγουν έξω", ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε προειδοποίηση.

