Νύχτα πολιορκίας στο Κίεβο - Ζελένσκι: "Ο εχθρος θα χρησιμοποιήσει απόψε όλες του τις δυνάμεις"

"Ο εχθρος θα χρησιμοποιήσει απόψε όλες του τις δυνάμεις". Αυτή η δήλωση από το νέο διάγγελμα που απηύθυνε ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής είναι χαρακτηριστική για τις επόμενες ώρες στο Κίεβο, αφού οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν την πόλη και προετοιμάζονται για τη μεγάλη επίθεση, ενώ οι ουκρανικές βρίσκονται σε θέση μάχης για να την υπερασπιστούν.

"Ο στρατός της Ρωσίας θα εισβάλει απόψε στο Κίεβο", είπε ο Ζελένσκι και κάλεσε τους κατοίκους να υπερασπιστούν την πόλη.

"Η νύχτα θα είναι πιο δύσκολη από την ημέρα. Τη νύχτα θα επιτεθούν. Πολλές πόλεις απειλούνται, όπως το Τσερνίχιφ, το Σούμι, αλλά και το Ντονμπάς και η νότια Ουκρανία", πρόσθεσε.

#Ukraine This is Kyiv right now - Ukrainian media report. You can hear the shooting pic.twitter.com/Gk091CqSPv — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 25, 2022

Τις τελευταίες ώρες οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν σε στρατηγικές υποδομές της ουκρανικής πρωτεύουσας εξαπολύοντας πυρά με το βαρύ πυροβολικό τους. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης. Σε μήνυμά του στο Twitter, o δήμαρχος του Κίεβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε πως ο ρωσικός στρατός φέρεται να κατέστρεψε τον θερμοηλεκτρικό σταθμό της πόλης.

5 вибухів сталися з інтервалом в 3-5 хвилин біля ТЕЦ-6. Аварійно-рятувальні служби слідують туди. З’ясовуємо деталі. — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022

Ο δήμαρχος του Κίεβου ανέφερε επίσης: "Έχουμε δύσκολη νύχτα μπροστά μας. Η κατάσταση τώρα, χωρίς υπερβολή, είναι απειλητική για το Κίεβο. Η νύχτα, τα ξημερώματα, θα είναι πολύ δύσκολα", σημειώνοντας πως οι γέφυρες στην πόλη βρίσκονται υπό προστασία και ειδικό έλεγχο, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν, ενώ σημεία ελέγχου έχουν εγκατασταθεί κοντά σε στρατηγικής σημασίας στόχους.

Ουκρανοί στρατιώτες έχουν παραταχθεί σε θέση άμυνας σε καίρια σημεία εισόδου προς το κέντρο της πόλης και ουκρανικά στρατιωτικά οχήματα εισέρχονται στην πρωτεύουσα μεταφέροντας στρατιώτες για να την υπερασπιστούν.

Συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα στα περίχωρα και σε προάστεια του Κίεβου, όπου ηχούν σειρήνες, ενώ σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ η ουκρανική πρωτεύουσα είναι αποκλεισμένη από τα δυτικά. "Έχει ξεκινήσει η αντίσταση" είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της πόλης, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για ρίψη ρωσικών πυραύλων.

Σύμφωνα με το Associated Press, εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της πρωτεύουσας στις 7 μ.μ. ώρα Ελλάδας, στα 800 μέτρα από το προεδρικό μέγαρο. Επίσης, μετέδωσε πως υπάρχουν σημάδια μάχης και σε άλλα σημεία της πόλης, με πυροβολισμούς σε κεντρική αρτηρία που φτάνει στο κέντρο του Κιέβου από τα νότια. Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού κινούνται στους δρόμους του Κιέβου, αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα.

Μάρτυρας ανέφερε στο Reuters πως το βράδυ της Παρασκευής ακούστηκαν βολές πυροβολικού στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ενώ δεύτερος μάρτυρας έκανε λόγο για έντονους πυροβολισμούς στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Η προεδρική φρουρά της Ουκρανίας επίσης έχει λάβει θέσεις άμυνας μέσα στην πόλη, ενώ έχουν προχωρήσει και σε ανατίναξη γεφυρών για να ανακόψουν την πορεία των ρωσικών αρμάτων που θα επιχειρήσουν να μπουν στο κέντρο του Κίεβου.

Ukrainian troops preparing to defend Kiyv. pic.twitter.com/kfADOZoD9o — Uriel Epshtein (@UrielEpshtein) February 25, 2022

Οι άμαχοι είτε έχουν μεταφερθεί στα καταφύγια και στους υπόγειους σταθμούς του Μετρό προκειμένου να προστατευθούν, ενώ άλλοι αποχωρούν από την πρωτεύουσα με τρένα, λεωφορεία και όποιο άλλο μέσο μπορούν.

Έτοιμη για εκεχειρία δηλώνει η ουκρανική ηγεσία

Την ίδια ώρα, η ουκρανική ηγεσία φαίνεται πως είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις συνομιλίες για μία εκεχειρία με τη Ρωσία, όπως δήλωσε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του Β. Ζελένσκι, και επιβεβαιώνει το πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Σεργκέι Νικιφόροφ, η Ουκρανία και η Ρωσία συζητούν τον τόπο και τον χρόνο για τη διεξαγωγή των συνομιλιών.

"Η Ουκρανία ήταν και παραμένει έτοιμη να μιλήσει για κατάπαυση του πυρός και ειρήνη", προσθέτει ο εκπρόσωπος του Β. Ζελένσκι.

Τα άλλα μέτωπα

Στο μεταξύ σφοδρές ριπές ακούγονται στη Μαριούπολη το βράδυ της Παρασκευής, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για κινήσεις των ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά της πόλης και την κατάσταση να είναι έκρυθμη.

Κρίσιμη είναι η κατάσταση στη Μελιτόπολη που ο ρωσικός στρατός μπήκε στην πόλη, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, στέλνοντας και αποβατικές δυνάμεις.

Σφοδρές μάχες με νεκρούς σημειώθηκαν επίσης στις εισόδους των πόλεων Τσερνίχιφ και Χοστόμελ.

Ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν απόψε σε αποθήκες καυσίμων στο χωριό Κουλινίτσι κοντά στο Χάρκοβο.

Οι Ρώσοι στρατιώτες σταμάτησαν κοντά στην πόλη Κονοτόπ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, αφού υπέστησαν σοβαρές απώλειες στη μάχη, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό ξηράς.

"Έχουν πρόβλημα με τα καύσιμα και τον ανεφοδιασμό" αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, αναφέρθηκαν λεηλασίες σε καταστήματα της περιοχής από τους Ρώσους στρατιώτες. Στα περίχωρα της πόλης υπάρχουν περίπου 40 καμένα ρωσικά οπλικά συστήματα.

Ζελένσκι: Είμαστε όλοι εδώ, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα νέο βίντεο με τον ίδιο και την ομάδα του έξω από την προεδρική διοίκηση στην κυβερνητική συνοικία του Κιέβου διαψεύδοντας τις φήμες στα ρωσικά ΜΜΕ ότι έχει φύγει από τη χώρα.

"Είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία" λέει ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να πει πού είναι η οικογένειά του γιατί αυτός αποτελεί το νούμερο 1 στη λίστα των Ρώσων ενώ ακολουθεί και η οικογένειά του.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. "We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου είχε προειδοποιήσει πως η Ρωσία θέλει να σκοτώσει τον Ζελένσκι, σε περίπτωση που καταφέρει να καταλάβει την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Ο Ποντόλιακ ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία έχει τον έλεγχο των εδαφών που δέχονται επιθέσεις. Ο Podolyak, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, είπε ότι η ιδέα είναι να δημιουργηθεί χάος στη χώρα.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της Ουκρανίας κατηγόρησε τα ρωσικά στρατεύματα ότι έριξαν πυρά σε ασθενοφόρα στις περιοχές Ζαπορίζια και Τσερνίχοφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την ενίσχυση των κυρώσεων, αμυντική βοήθεια και για αντιπολεμικό συνασπισμό, όπως έγραψε στο Twitter την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος. "Ευχαριστώ τις ΗΠΑ για την ισχυρή υποστήριξη προς την Ουκρανία!", έγραψε ο Ζελένσκι.

Ρωσική επίθεση από τρεις "δρόμους"

Όπως αναφέρει το CNN, η ρωσική χερσαία επίθεση με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα αναπτύσσεται από τρεις κατευθύνσεις. Δύο είναι οι βόρειες διαδρομές από τη Λευκορωσία, αλλά οι Ουκρανοί λένε ότι έχουν επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση από τα βορειοδυτικά μετά την καταστροφή μιας γέφυρας στο Ιβάνκιβ.

Μια άλλη ομάδα ρωσικών τεθωρακισμένων επιτέθηκε στο Sumy στα βορειοανατολικά, το οποίο βρίσκεται επίσης σε κεντρικό δρόμο προς το Κίεβο.

Σφοδρές μάχες μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων εκτυλίσσονται γύρω από την πόλη Τσέρνιγκοφ, περίπου 105 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας να υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις "ολοκλήρωσαν τον αποκλεισμό της πόλης Τσέρνιγκοφ", ουσιαστικά αποκόπτοντάς την. Η συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται στην κύρια διαδρομή από τη Λευκορωσία προς το Κίεβο.

Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ο κύριος όγκος των ρωσικών στρατευμάτων απέχει περπου 50 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κίεβου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε 211 ουκρανικούς στρατιωτικούς στόχους και πως οι δυνάμεις του Λουγκάνσκ έχουν προχωρήσει κατά 21 χιλιόμετρα.

Σε πραξικόπημα κάλεσε ο Πούτιν τον ουκρανικό στρατό

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρωσίας κάλεσε με νέες δηλώσεις του τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να πραγματοποιήσουν πραξικόπημα, καταλαμβάνοντας την εξουσία. "Απευθύνομαι για ακόμη μία φορά στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας: μην επιτρέπετε σε νεοναζί και τους ριζοσπάστες Ουκρανούς εθνικιστές να χρησιμοποιούν τα παιδιά, τις συζύγους και τους ηλικιωμένους σας ως ανθρώπινες ασπίδες", τόνισε ο Πούτιν κατά τη συνεδρίαση - υπό τηλεοπτική κάλυψη - του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε όλα τα μεγάλα μέτωπα της ουκρανικής επικράτειας, σε Χάρκοβο και Μαριούπολη, αλλά και στο Ντονμπάς, όπου σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αποσχιστές κερδίζουν εδάφη. Μάλιστα μετά τις 14.00 μεταδόθηκε από ρωσικά ΜΜΕ ότι οι αποσχιστές με υποστήριξη από τον ρωσικό στρατό επιτέθηκαν σε θέσεις του ουκρανικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία.

Συγκρούσεις από το πρωί στο βόρειο τμήμα του Κίεβου

Μάχες μαίνονταν τις πρωινές ώρες σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονταν στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Οι αρχές του Κιέβου είπαν στους κατοίκους της βορειοδυτικής περιοχής Obolon την Παρασκευή να μείνουν μακριά από τους δρόμους δεδομένου ότι πλησιάζουν "ενεργές εχθροπραξίες". "Σε σχέση με την προσέγγιση των ενεργών εχθροπραξιών, οι κάτοικοι της περιοχής Obolon καλούνται να μην βγουν έξω", ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε προειδοποίηση.

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs — Francesca Ebel (@FrancescaEbel) February 25, 2022

Πυρά κοντά στην συνοικία του Κιέβου, όπου φιλοξενούνται τα κυβερνητικά κτίρια ανέφερε το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti, ενώ έκανε λόγο και για ζημιές σε επτά κτίρια κατοικιών σε ρωσική επαρχία από ουκρανικά πυρά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε την Παρασκευή ότι η ουκρανική πρωτεύουσα "έχει εισέλθει σε αμυντική φάση" καθώς τα ρωσικά στρατεύματα έφεραν τους ήχους του πολέμου στην πόλη. "Η πόλη έχει περάσει σε αμυντική φάση. Πυροβολισμοί και εκρήξεις ηχούν σε ορισμένες γειτονιές, σαμποτέρ έχουν ήδη μπει στο Κίεβο. Ο εχθρός θέλει να γονατίσει την πρωτεύουσα και να μας καταστρέψει", είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ουκρανικό ΥΠΑΜ: Έχουν σκοτωθεί 2.800 Ρώσοι στρατιώτες

Οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπου 2.800 στρατιώτες και 80 τανκ κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα η Ουκρανή αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ.

Η ίδια πρόσθεσε, σε μήνυμά της στη σελίδα της στο Facebook, πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν επίσης 156 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 10 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, έως τις 15.00 ώρα Ελλάδας.

Τι αναφέρει ο στρατός

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι η επίθεση στα κυβερνητικά κτίρια πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών: Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα: "Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!", έγραφε το μήνυμα.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για "πυραυλικές επιθέσεις" εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίτερα την Παρασκευή και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους. Μεταφόρτωσε σύντομο ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει πολυκατοικία στις φλόγες. Λίγο αργότερα διέψευσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο είπε ότι δεν έχει γίνει καμία πυραυλική επίθεση εντός Κιέβου προς το παρόν.

Μάλιστα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έβγαλε ανακοίνωση που ξεκαθάριζε ότι ο ρωσικός στρατός δεν πρόκειται να χτυπήσει περιοχές κατοικιών της πρωτεύουσας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα "ρωσικό αεροσκάφος" στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει σε όλη τη χώρα και επελαύνοντας προς το Κίεβο επέφερε πλήγματα, τις τελευταίες 24 ώρες, σε 33 τοποθεσίες αμάχων, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax. "Οι Ρώσοι λένε ότι δεν χτυπούν πολιτικά αντικείμενα. Όμως 33 τοποθεσίες αμάχων χτυπήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Βαντίμ Ντενισένκο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το μεσημέρι ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες από την έναρξη του πολέμου. Επίσης ανέφερε ότι έχει καταστρέψει βαλλιστικούς πυραύλους και τουλάχιστον δύο ρωσικά αεροσκάφη.

Λευκορώσοι χάκερ κάνουν συνεχείς επιθέσεις κατά του ουκρανικού στρατού

Ουκρανοί αξιωματούχοι κυβερνοασφάλειας λένε ότι μια εκστρατεία hacking έχει βάλει στόχο τις ιδιωτικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ουκρανικού στρατιωτικού προσωπικού "και των σχετικών ατόμων".

Σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook, η Ομάδα Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υπολογιστών της Ουκρανίας (CERT) ανέφερε ότι οι χάκερ χρησιμοποιούσαν email κλοπής κωδικών πρόσβασης για να εισβάλουν σε λογαριασμούς email Ουκρανών στρατιωτών και χρησιμοποιούσαν τα παραβιασμένα αρχεία διευθύνσεων για να στείλουν περαιτέρω κακόβουλα μηνύματα.

Η CERT είπε ότι κατηγόρησε μια ομάδα με έδρα το Μινσκ με την κωδική ονομασία "UNC1151" για την εισβολή, αναγνωρίζοντας τα μέλη της ως αξιωματικούς του λευκορωσικού στρατού.