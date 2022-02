Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Ντ. Κουλέμπα κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Για εγκλήματα πολέμου κατηγορεί τη Ρωσία ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, κάνοντας λόγο για ρωσικές επιθέσεις σε ένα νηπιαγωγείο και ένα ορφανοτροφείο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, πριν από λίγα λεπτά (14.30 ώρα Ελλάδος) ο Κουλέμπα επισημαίνει ότι οι ουκρανικές αρχές μαζί με τη Γενική Εισαγγελία συλλέγουν αυτά και άλλα στοιχεία τα οποία θα αποστείλουν στη Χάγη.

"Οι σημερινές ρωσικές επιθέσεις σε ένα νηπιαγωγείο και ένα ορφανοτροφείο είναι εγκλήματα πολέμου και αποτελούν παραβιάσεις του Καταστατικού της Ρώμης. Από κοινού με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα συλλέγουμε αυτά και άλλα στοιχεία, τα οποία θα στείλουμε αμέσως στη Χάγη. Η ευθύνη είναι αναπόφευκτη”, έγραψε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών στο Twitter.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.