Νέα έκκληση Ζελένσκι για διεθνή βοήθεια και αντιπολεμικό συνασπισμό

Με νέα ανάρτησή του στο Twitter πριν από λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσι ζήτησε αμυντική βοήθεια και αύξηση των διεθνών πιέσεων προκειμένου να κάτσει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

"Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας, τη γη μας. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική διεθνή βοήθεια. Συζήτησα το θέμα με τον Άντρζεϊ Ντούντα. Έκανα έκκληση στο Bucharest Nine για αμυντική βοήθεια, κυρώσεις, πίεση στον επιτιθέμενο. Μαζί πρέπει να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε αντιπολεμικό συνασπισμό ", έγραψε στο Twitter ο Ζελέσνκι.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.