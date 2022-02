Σφίγγει ο κλοιός των Ρώσων στο Κίεβο: Ρωσικές δυνάμεις μπήκαν σε προάστιο - Μάχες γύρω από την πρωτεύουσα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 10:57

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο οι συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις του προέδρου Πούτιν να πολιορκούν το Κίεβο, όπου αναφέρθηκαν νέες εκρήξεις το πρωί της Παρασκευής.

Αναφορές λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, ώρα Ελλάδας έκαναν λόγο για είσοδο του ρωσικού στρατού στο Κίεβο.

Μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών: Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα: "Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!", έγραφε το μήνυμα.

Εν τω μεταξύ, σύμβουλοι του Ουκρανού προέδρου δήλωσε στο Reuters ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται ακόμη στην ουκρανική πρωτεύουσα.



Οι πρωινές επιθέσεις στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές.

Another alarm in #kiev. Possible next air strike #war #ukraine pic.twitter.com/3adPXVqgu1

— Ted K | Ukrainian Reports (@Ted_Kac) February 25, 2022

Οι ουκρανικές αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα τα ξημερώματα της Παρασκευής , μετέδωσε πριν από λίγο η ουκρανική τηλεόραση, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να προφυλαχθούν στο κοντινότερο καταφύγιο.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για "πυραυλικές επιθέσεις" εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίτερα την Παρασκευή και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους. Μεταφόρτωσε εξάλλου σύντομο ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει πολυκατοικία στις φλόγες.

Ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας βαριά, από θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε συνοικία της πρωτεύουσας. Σε φωτογραφία που μεταφόρτωσε ο κ. Κλίτσκο εικονίζονται πυροσβέστες επί τω έργω μπροστά σε κτίριο που έχει υποστεί ζημιά και βγάζει καπνό.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα "ρωσικό αεροσκάφος" στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων κάνει πολλούς να φοβούνται πως το Κίεβο θα υποστεί επίθεση σύντομα και ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισήλθαν σε περιοχές στα περίχωρα του Κιέβου νωρίτερα σήμερα.

"Φρικτά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο. Τελευταία φορά που η πρωτεύουσά μας βίωσε κάτι τέτοιο ήταν το 1941, όταν δέχθηκε επίθεση από τη ναζιστική Γερμανία. Η Ουκρανία νίκησε εκείνο το κακό και θα νικήσει και αυτό. Σταματήστε τον Πούτιν. Απομονώστε τη Ρωσία. Διακόψτε όλους τους δεσμούς. Διώξτε τη Ρωσία από παντού", ανέφερε στο μεταξύ ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Ντμίτρο Κουλέπμπα μέσω Twitter.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Πέραν του Κιέβου, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης σήμερα ότι έγινε βομβαρδισμός με πύραυλο εναντίον θέσης της συνοριοφυλακής στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν "νεκροί και τραυματίες".

Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να απωθήσουν τα ρωσικά στρατεύματα κοντά στο Τσέρνιχοφ.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει σε όλη τη χώρα και επελαύνοντας προς το Κίεβο επέφερε πλήγματα, τις τελευταίες 24 ώρες, σε 33 τοποθεσίες αμάχων, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

"Οι Ρώσοι λένε ότι δεν χτυπούν πολιτικά αντικείμενα. Όμως 33 τοποθεσίες αμάχων χτυπήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Βαντίμ Ντενισένκο.

Μάχες και έξω από το Κίεβο

Νωρίτερα σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. "Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού", ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook. Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση "των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε".

Το γενικό επιτελείου στρατού της Ουκρανίας επεσήμανε εξάλλου ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στο Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, το οποίο χθες είχε δεχθεί επίθεση από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες απωθήθηκαν. "Μια τακτική μονάδα των δυνάμεων ασφαλείας ελέγχει το αεροδρόμιο Γκοστομέλ όπου είχαν διεισδύσει χθες αερομεταφερόμενες ρωσικές μονάδες", σημείωσε στο Facebook.

Επαφές Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε σειρά επαφών από τις πρώτες πρωινές χώρες με ηγέτες άλλων συμμαχικών χωρών με στόχο την εξασφάλιση στήριξης υλικής και όχι μόνο.

Λίγο πριν τις 10.00 ώρα Ελλάδος ο Ζελένσκι είχε επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον σχετικά με την επίθεση στην Ουκρανία από τη Ρωσία, όπου ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε τη στήριξη των εταίρων της και απαίτησε "ισχυρή απάντηση" στη Μόσχα με περαιτέρω κυρώσεις.

"Είχα συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Συζητήσαμε για τις αμυντικές ενέργειες της Ουκρανίας και για τις ύπουλες επιθέσεις στο Κίεβο από τον επιτιθέμενο. Σήμερα, η Ουκρανία χρειάζεται τη στήριξη των εταίρων της περισσότερο από ποτέ. Απαιτούμε αποτελεσματική απάντηση στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι κυρώσεις πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω”, έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι.



Held talks with 🇬🇧 PM @BorisJohnson. Reported on the course of 🇺🇦’s defense and insidious attacks on Kyiv by the aggressor. Today 🇺🇦 needs the support of partners more than ever. We demand effective counteraction to the Russian Federation. Sanctions must be further strengthened. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Με ανάρτησή του στο Twitter γύρω στις 08.30 (ώρα Ελλάδος) ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσι προέβη σε νέα έκκληση για αμυντική βοήθεια και αύξηση των διεθνών πιέσεων προκειμένου να κάτσει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

"Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας, τη γη μας. Χρειαζόμαστε αποτελεσματική διεθνή βοήθεια. Συζήτησα το θέμα με τον Άντρζεϊ Ντούντα. Έκανα έκκληση στο Bucharest Nine για αμυντική βοήθεια, κυρώσεις, πίεση στον επιτιθέμενο. Μαζί πρέπει να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Χρειαζόμαστε αντιπολεμικό συνασπισμό ", έγραψε στο Twitter ο Ζελέσνκι.

We defend our freedom, our land. We need effective international assistance. Discussed this with @AndrzejDuda. Appealed to the Bucharest Nine for defense aid, sanctions, pressure on the aggressor. Together we have to put 🇷🇺 at the negotiating table. We need anti-war coalition.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του νωρίτερα την Παρασκευή ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Κιέβου στις 4 π.μ. τοπική ώρα, με τον Ζελένσκι να προσθέτει ωστόσο ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν σταματήσει την προέλασή τους προς τις περισσότερες κατευθύνσεις.

Στο νέο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος ότι τα ρωσικά πλήγματα στόχευαν τόσο στρατιωτικούς όσο και πολιτικούς στόχους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ξημερώματα της Παρασκευής ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της χώρας του δείχνει ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα από τη Δύση δεν ήταν αρκετές.

Πρόσθεσε ότι ο κόσμος συνεχίζει να παρατηρεί τι συμβαίνει στην Ουκρανία από μακριά, επαναλαμβάνοντας ουσιαστικά το χθεσινό παράπονό του ότι η Δύση έχει εγκαταλείψει τη χώρα στην τύχη της.

Ο Ζελένσκι διαπίστωσε πως η χώρα του έχει "αφεθεί μόνη" αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό, που εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια. "Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την ενταξή της στο NATO; Όλοι φοβούνται", ανέφερε σε επικριτικό τόνο κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του. ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι "ο εχθρός με έχει ορίσει ως τον νούμερο ένα στόχο και την οικογένειά μου ως τον νούμερο δύο".

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να προσφερθεί "βοήθεια στον στρατό" της Ουκρανίας, με "όπλα και πυρομαχικά" από την Ευρώπη, και να "υποστηριχθεί" από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάπτυξη "ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ". Χρειάζεται ταχεία ανάληψη σθεναρής δράσης, επέμεινε. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται να συζητήσει με τη Ρωσία το θέμα του ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας.

"Η Ρωσία θα πρέπει να μας μιλήσει αργά ή γρήγορα για το πώς θα τερματιστούν οι εχθροπραξίες και θα σταματήσει αυτή η εισβολή", δήλωσε στο νέο διάγγελμά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Υπολογίζεται ότι 100.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους λόγω των ρωσικών επιθέσεων σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αναφορές κάνουν λόγω για δεκάδες νεκρούς.

Η Ουκρανία αμύνεται

Οι μονάδες του ουκρανικού στρατού υπερασπίζονται τις θέσεις τους σε τέσσερα μέτωπα παρά το ότι υπολείπονται αριθμητικά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τον υφυπουργό Άμυνας της χώρας.

Σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης λέει ότι το ρωσικό σχέδιο προβλέπει τη χρήση τανκς για την είσοδο των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι υπερασπιστές του Κιέβου είναι έτοιμοι να αμυνθούν με αντιαρματικούς πυραύλους που έχουν προμηθευτεί από συμμάχους.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει άλλωστε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προκαλέσει περίπου 800 απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με το CNN.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν το υπουργείο αναφέρεται αποκλειστικά στον αριθμό των νεκρών.

Επίσης, τονίζει ότι έχουν καταστραφεί περισσότερα από 30 ρωσικά άρματα μάχης , καθώς και επτά ρωσικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, επί θύραις του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Η περιοχή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας την οποία μοιράζονται οι γείτονες χώρες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η Μόσχα συνεχίζει να διοχετεύει δυνάμεις στη χώρα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πολέμησαν τους Ρώσους εισβολείς από τρεις πλευρές την Πέμπτη, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό κράτος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 160 πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης διάταγμα που προβλέπει γενική επιστράτευση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, η επιστράτευση έχει ισχύ 90 ημερών. "Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας (…) διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης", αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.

Ακόμη, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για 137 νεκρούς - στρατιώτες και πολίτες - την πρώτη ημέρα των μαχών ενώ πρόσθεσε πως υπήρξαν και 316 τραυματίες.

Ο Χάρτης με τα σημεία που χτυπάνε οι Ρώσοι την Ουκρανία

Οι διεθνείς κυρώσεις και οι πιέσεις… στην Κίνα

Η ολομέτωπη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε μπαράζ διεθνών κυρώσεων σε βάρος της χώρας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βρετανία, την Ιαπωνία, τον Καναδάς και την Αυστραλία να επιβάλλουν πρόσθεστες κυρώσεις στη Μόσχα εκτός από αυτές που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Γερμανίας να παγώσει τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2.

Ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ περιέγραψε τα νέα μέτρα που αποφάσισε εχθές το βράδυ μπλοκ ως "το πιο σκληρό πακέτο κυρώσεων που έχουμε εφαρμόσει ποτέ".

Επίσης, την Παρασκευή, η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας απαγόρευσε τις πληρωμές σε οντότητες στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καθώς και τις συναλλαγές που αφορούν νομίσματα και των δύο χωρών, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική ρυθμιστική αρχή.

Την ίδια ώρα πιέσεις δέχεται το Πεκίνο μετά την άρνηση της Κίνας να χαρακτηρίσει την επίθεση της Ρωσίας ως εισβολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι "Κάθε έθνος που εγκρίνει την ωμή επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα στιγματιστεί από τη συσχέτιση αυτή". Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα τη θέση της Κίνας.

Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα ψηφίσει σήμερα σχέδιο ψηφίσματος που θα καταδικάζει τη ρωσική εισβολή και θα απαιτεί την άμεση απόσυρση της Μόσχας από την ουκρανική επικράτεια. Ωστόσο, η Μόσχα μπορεί να ασκήσει βέτο, ενώ δεν είναι σαφές τι θα ψηφίσει η Κίνα.