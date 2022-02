Σφίγγει ο κλοιός στο Κίεβο: Πυρά στη συνοικία με τα κυβερνητικά κτίρια - Μάχες γύρω από την πρωτεύουσα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12:10

Συνεχίζονται για δεύτερο 24ωρο οι συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας, με τις δυνάμεις του προέδρου Πούτιν να πολιορκούν το Κίεβο.

Αναφορές λίγο μετά τις 10.30 το πρωί, ώρα Ελλάδας έκαναν λόγο για είσοδο του ρωσικού στρατού στο Κίεβο.

Μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Οι αρχές του Κιέβου είπαν στους κατοίκους της βορειοδυτικής περιοχής Obolon την Παρασκευή να μείνουν μακριά από τους δρόμους δεδομένου ότι πλησιάζουν "ενεργές εχθροπραξίες". "Σε σχέση με την προσέγγιση των ενεργών εχθροπραξιών, οι κάτοικοι της περιοχής Obolon καλούνται να μην βγουν έξω", ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε προειδοποίηση.

Πυρά κοντά στην συνοικία του Κιέβου, όπου φιλοξενούνται τα κυβερνητικά κτίρια ανέφερε το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti, ενώ έκανε λόγο και για ζημιές σε επτά κτίρια κατοικιών σε ρωσική επαρχία από ουκρανικά πυρά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι η επίθεση στα κυβερνητικά κτίρια πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών: Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα: "Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!", έγραφε το μήνυμα.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για "πυραυλικές επιθέσεις" εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίτερα την Παρασκευή και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους. Μεταφόρτωσε σύντομο ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει πολυκατοικία στις φλόγες. Λίγο αργότερα διέψευσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο είπε ότι δεν έχει γίνει καμία πυραυλική επίθεση εντός Κιέβου προς το παρόν.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα "ρωσικό αεροσκάφος" στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ δήλωσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισήλθαν σε περιοχές στα περίχωρα του Κιέβου νωρίτερα σήμερα.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει σε όλη τη χώρα και επελαύνοντας προς το Κίεβο επέφερε πλήγματα, τις τελευταίες 24 ώρες, σε 33 τοποθεσίες αμάχων, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax.

"Οι Ρώσοι λένε ότι δεν χτυπούν πολιτικά αντικείμενα. Όμως 33 τοποθεσίες αμάχων χτυπήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Βαντίμ Ντενισένκο.

Νωρίτερα σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου. "Αερομεταφερόμενες μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανία μάχονται γύρω από τις πόλεις Ντίμερ και Ιβανκίβ όπου έχει φτάσει μεγάλος αριθμός τεθωρακισμένων του εχθρού", ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στη σελίδα του στο Facebook. Σύμφωνα με την ανάρτηση αυτή, η προέλαση "των υπέρτερων δυνάμεων του στρατού σταμάτησε στον πόταμο Τετερόφ. Η γέφυρα του ποταμού καταστράφηκε".

