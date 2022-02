Οι Ρώσοι λένε ότι απέκλεισαν το Κίεβο από δυτικά - Δεν θα χτυπήσουμε κατοικημένες περιοχές λέει η Μόσχα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:36

Στο Κίεβο έχει μεταφερθεί ο πυρετός της μάχης για το κυριότερο μέτωπο στον πόλεμο της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πέραν των μαχών που διεξάγονται στα περίχωρα της πόλης από χτες, οι δυνάμεις του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι κάποια προάστια της ουκρανικής πρωτεύουσας όπου προσπαθούν να τους αποκρούσουν οι δυνάμεις της Ουκρανίας. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο TASS ο ρωσικός στρατός έχει αποκλείσει το Κίεβο από τα δυτικά.

Παράλληλα μάχες συνεχίζονται σε όλα τα μεγάλα μέτωπα της ουκρανικής επικράτειας, σε Χάρκοβο, Μαριούπολη, αλλά και στο Ντονμπάς, όπου σε Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αποσχιστές κερδίζουν εδάφη. Μάλιστα μετά τις 14.00 μεταδόθηκε από ρωσικά ΜΜΕ ότι οι αποσχιστές με υποστήριξη από τον ρωσικό στρατό επιτέθηκαν σε θέσεις του ουκρανικού στρατού στην ανατολική Ουκρανία.

Με φόντο όλα αυτά ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του σε διαπραγματεύσεις, την ώρα που Ευρώπη και ΝΑΤΟ απειλούν με νέο πακέτο κυρώσεων τη Ρωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνο, στη Μόσχα θεωρεί την αποστρατιωτικοποίηση ως ένα "σημαίνον κομμάτι της ουδετερότητας της Ουκρανίας".

Μάχες μαίνονται σε βόρειο προάστιο του Κιέβου, καθώς ο ρωσικός στρατός φαίνεται να σφίγγει τον κλοιό γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP. Ανταλλαγές πυρών και εκρήξεις ακούγονται στο προάστιο Ομπλόνσκι, ενώ πολλές υπόκωφες εκρήξεις ακούγονταν και από το κέντρο της πόλης.

Οι αρχές του Κιέβου είπαν στους κατοίκους της βορειοδυτικής περιοχής Obolon την Παρασκευή να μείνουν μακριά από τους δρόμους δεδομένου ότι πλησιάζουν "ενεργές εχθροπραξίες". "Σε σχέση με την προσέγγιση των ενεργών εχθροπραξιών, οι κάτοικοι της περιοχής Obolon καλούνται να μην βγουν έξω", ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε προειδοποίηση.

Πυρά κοντά στην συνοικία του Κιέβου, όπου φιλοξενούνται τα κυβερνητικά κτίρια ανέφερε το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti, ενώ έκανε λόγο και για ζημιές σε επτά κτίρια κατοικιών σε ρωσική επαρχία από ουκρανικά πυρά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε την Παρασκευή ότι η ουκρανική πρωτεύουσα "έχει εισέλθει σε αμυντική φάση" καθώς τα ρωσικά στρατεύματα έφεραν τους ήχους του πολέμου στην πόλη. "Η πόλη έχει περάσει σε αμυντική φάση. Πυροβολισμοί και εκρήξεις ηχούν σε ορισμένες γειτονιές, σαμποτέρ έχουν ήδη μπει στο Κίεβο. Ο εχθρός θέλει να γονατίσει την πρωτεύουσα και να μας καταστρέψει", είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να την τιμωρήσει για την εισβολή στην Ουκρανία.

"Δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες κυρώσεων. Η πίεση επί της Ρωσίας πρέπει να αυξηθεί. Αυτό είπα στην πρόεδρο" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Twitter.

Σύμβουλος του Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει με τη Ρωσία σχετικά με την απαιτηθείσα ουδετερότητα ως προς το ΝΑΤΟ, με στόχο την επίτευξη ειρήνης.

Το Κρεμλίνο απαντώντας δήλωσε ότι έχει σημειώσει την αλλαγή στάσης του Ζελένσκι και αναλύει την εξέλιξη. Όπως τόνισε Πέσκοφ, δεν θα πει κάτι για πιθανή συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν προς το παρόν.

Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο Ria. Επίσης, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους πολίτες να διαδηλώσουν ώστε να υποχρεώσουν τις κυβερνήσεις τους να αναλάβουν πιο αποφασιστική δράση.

Πρόσθεσε δε ότι "Η Ευρώπη μπορεί ακόμη να σταματήσει τη ρωσική επιθετικότητα εάν δράσει άμεσα”, αφού πρώτα έκανε λόγο για ανεπαρκή αντίδραση από την πλευρά της ΕΕ, και ότι αργούν "στη βοήθεια της προς την Ουκρανία, τη στιγμή που τα ρωσικά τανκ επιτίθενται στον κόσμο”.

Ο αρχηγός της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR) Σεργκέι Ναρίσκιν δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η Ουκρανία είναι η ουδετερότητα, μια ημέρα αφότου η Ρωσία ξεκίνησε μια εισβολή στη χώρα.

Το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών επεσήμανε στη σελίδα του στο Facebook ότι η επίθεση στα κυβερνητικά κτίρια πρόκειται για μια επιχείρηση δολιοφθοράς των ρωσικών δυνάμεων την οποία διεξάγει μια αναγνωριστική μονάδα στρατιωτών: Στο ίδιο μήνυμα το υπουργείο ζητεί από τους κατοίκους του προαστίου να πάρουν τα όπλα: "Ζητάμε από τους πολίτες να μας ενημερώνουν για τις κινήσεις του εχθρού, φτιάξτε βόμβες μολότοφ, εξουδετερώστε τον εχθρό!", έγραφε το μήνυμα.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για "πυραυλικές επιθέσεις" εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας νωρίτερα την Παρασκευή και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους. Μεταφόρτωσε σύντομο ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει πολυκατοικία στις φλόγες. Λίγο αργότερα διέψευσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το οποίο είπε ότι δεν έχει γίνει καμία πυραυλική επίθεση εντός Κιέβου προς το παρόν.

Μάλιστα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έβγαλε ανακοίνωση που ξεκαθάριζε ότι ο ρωσικός στρατός δεν πρόκειται να χτυπήσει περιοχές κατοικιών της πρωτεύουσας.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα "ρωσικό αεροσκάφος" στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Εν τω μεταξύ, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας η Ρωσία κατά τη διάρκεια της επίθεσης που έχει εξαπολύσει σε όλη τη χώρα και επελαύνοντας προς το Κίεβο επέφερε πλήγματα, τις τελευταίες 24 ώρες, σε 33 τοποθεσίες αμάχων, μεταδίδει το πρακτορείο Interfax. "Οι Ρώσοι λένε ότι δεν χτυπούν πολιτικά αντικείμενα. Όμως 33 τοποθεσίες αμάχων χτυπήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες", ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Βαντίμ Ντενισένκο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Παρασκευή το μεσημέρι ότι έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες από την έναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα σήμερα οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μάχονται εναντίον μονάδων ρωσικών τεθωρακισμένων σε δύο πόλεις, τη Ντίμερ και τη Ιβανκίβ, που βρίσκονται αντίστοιχα 45 και 80 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου.

