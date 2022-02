Σε ένα tweet νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατήγγειλε τα "φρικτά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο".

"Η τελευταία φορά που η πρωτεύουσά μας βίωσε κάτι τέτοιο ήταν το 1941, όταν δέχθηκε επίθεση από τη ναζιστική Γερμανία", έγραψε. "Η Ουκρανία νίκησε εκείνο το κακό και θα νικήσει και αυτό. Σταματήστε τον Πούτιν. Απομονώστε τη Ρωσία. Διακόψτε όλους τους δεσμούς. Πετάξτε τη Ρωσία έξω από παντού", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός ΥΠΕΞ.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete.