Δεύτερη ημέρα πολέμου: Εκρήξεις στο Κίεβο, σειρήνες στο Λβιβ, πυραυλική επίθεση σε Ζαπορίζια και Ρίβνε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 07.41

Μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ του ρωσικού και του ουκρανικού στρατού, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εισβάλει από το πρωί από όλες τις πλευρές στο ουκρανικό έδαφος και πλέον πολιορκούν το Κίεβο, όπου ακούστηκαν νέες εκρήξεις το πρωί της Παρασκευής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πριν λίγο ότι η Ρωσία επανέλαβε τις πυραυλικές επιθέσεις στις 4 π.μ. της Παρασκευής τοπική ώρα, αλλά τα στρατεύματά της είχαν σταματήσει να προχωρούν προς τις περισσότερες κατευθύνσεις.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα ρωσικά πλήγματα στόχευαν τόσο στρατιωτικούς όσο και πολιτικούς στόχους.

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για "πυραυλικές επιθέσεις" εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους.

Μεταφόρτωσε εξάλλου σύντομο ερασιτεχνικό βίντεο που δείχνει πολυκατοικία στις φλόγες.

Ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας βαριά, από θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε συνοικία της πρωτεύουσας.

Σε φωτογραφία που μεταφόρτωσε ο κ. Κλίτσκο εικονίζονται πυροσβέστες επί τω έργω μπροστά σε κτίριο που έχει υποστεί ζημιά και βγάζει καπνό.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα "ρωσικό αεροσκάφος" στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών. Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων κάνει πολλούς να φοβούνται πως το Κίεβο θα υποστεί επίθεση σύντομα και ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας.

"Φρικτά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο. Τελευταία φορά που η πρωτεύουσά μας βίωσε κάτι τέτοιο ήταν το 1941, όταν δέχθηκε επίθεση από τη ναζιστική Γερμανία. Η Ουκρανία νίκησε εκείνο το κακό και θα νικήσει και αυτό. Σταματήστε τον Πούτιν. Απομονώστε τη Ρωσία. Διακόψτε όλους τους δεσμούς. Διώξτε τη Ρωσία από παντού", ανέφερε στο μεταξύ ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Ντμίτρο Κουλέπμπα μέσω Twitter.

Horrific Russian rocket strikes on Kyiv. Last time our capital experienced anything like this was in 1941 when it was attacked by Nazi Germany. Ukraine defeated that evil and will defeat this one. Stop Putin. Isolate Russia. Severe all ties. Kick Russia out of everywhete. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Πέραν του Κιέβου, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης σήμερα ότι έγινε βομβαρδισμός με πύραυλο εναντίον θέσης της συνοριοφυλακής στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν "νεκροί και τραυματίες".

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters, ακούστηκαν σειρήνες και στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία.

Ακόμη, ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης Ρίβνε δήλωσε ότι υπήρξε πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της πόλης, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές.

Η Ουκρανία λέει ότι έχει προκαλέσει 800 απώλειες μεταξύ των ρωσικών δυνάμεων

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προκαλέσει περίπου 800 απώλειες στις ρωσικές δυνάμεις από την έναρξη της εισβολής τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με το CNN.

Δεν ήταν άμεσα σαφές αν το υπουργείο αναφέρεται αποκλειστικά στον αριθμό των νεκρών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι περισσότερα από 30 ρωσικά άρματα μάχης έχουν καταστραφεί, καθώς και επτά ρωσικά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, επί θύραις του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Η περιοχή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρίσκεται στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας την οποία μοιράζονται οι γείτονες χώρες.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο του Υπουργείου Άμυνας, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν προς την πρωτεύουσα της Ουκρανίας και η Μόσχα συνεχίζει να διοχετεύει δυνάμεις στη χώρα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις πολέμησαν τους Ρώσους εισβολείς από τρεις πλευρές την Πέμπτη, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση σε ευρωπαϊκό κράτος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι μέχρι στιγμής η Ρωσία έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 160 πυραύλους εναντίον ουκρανικών στόχων.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε αργά το βράδυ της Πέμπτης διάταγμα που προβλέπει γενική επιστράτευση του πληθυσμού για να αντιμετωπίσει την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με το διάταγμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας, η επιστράτευση έχει ισχύ 90 ημερών. "Αναφορικά με τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας και προκειμένου να διασφαλιστεί η άμυνα του κράτους, η διατήρηση της ετοιμότητας μάχης και κινητοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και άλλων στρατιωτικών σχηματισμών, βάσει της πρότασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας (…) διατάσσω την κήρυξη γενικής επιστράτευσης", αναφέρει το προεδρικό διάταγμα.

Ακόμη, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για 137 νεκρούς - στρατιώτες και πολίτες - την πρώτη ημέρα των μαχών ενώ πρόσθεσε πως υπήρξαν και 316 τραυματίες.

Ο Ζελένσκι διαπίστωσε πως η χώρα του έχει "αφεθεί μόνη" αντιμέτωπη με τον ρωσικό στρατό, που εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια. "Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει μαζί μας; Δεν βλέπω κανέναν. Ποιος είναι διατεθειμένος να δώσει στην Ουκρανία την εγγύηση για την ενταξή της στο NATO; Όλοι φοβούνται", ανέφερε σε επικριτικό τόνο κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του. ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι "ο εχθρός με έχει ορίσει ως τον νούμερο ένα στόχο και την οικογένειά μου ως τον νούμερο δύο".

Εν τω μεταξύ, ο ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να προσφερθεί "βοήθεια στον στρατό" της Ουκρανίας, με "όπλα και πυρομαχικά" από την Ευρώπη, και να "υποστηριχθεί" από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η ανάπτυξη "ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ". Χρειάζεται ταχεία ανάληψη σθεναρής δράσης, επέμεινε. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται να συζητήσει με τη Ρωσία το θέμα του ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας.

Βρετανία: Η Ρωσία δεν πέτυχε τους στόχους της πρώτης ημέρας εισβολής

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχε μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι η Ρωσία δεν έχει πιθανότατα επιτύχει ακόμη τους στρατηγικούς της στόχους, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο ουκρανικός στρατός έχει αποκρούσει τη ρωσική προέλαση προς την πόλη Τσέρνιχοφ, αναφέρει το υπουργείο, επικαλούμενο αναφορές.

Αλλά το πιο ανησυχητικό για τη Μόσχα είναι ότι "είναι απίθανο η Ρωσία να έχει πετύχει τους προγραμματισμένους στρατιωτικούς στόχους της πρώτης ημέρας", αναφέρει το υπουργείο. Το υπουργείο προσθέτει ότι τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν "προβάλει σθεναρή αντίσταση".

Ουκρανία: Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων η περικύκλωση του Κιέβου

Ο ρωσικός στρατός έχει ήδη προελάσει στην Ουκρανία, αναγνώρισε το ουκρανικό γενικό επιτελείο χθες Πέμπτη το βράδυ.

Η Ρωσία συγκεντρώνει πλέον στρατεύματα στις ανατολικές περιοχές Χαρκίβ και Ντονέτσκ, καθώς και στον νότο, ανέφερε εκπρόσωπος του επιτελείου.

Βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων, κατά τον ίδιο, μοιάζει να είναι η περικύκλωση του Κιέβου.

Μοιάζουν επίσης να επιδιώκουν να δημιουργήσουν χερσαίο διάδρομο από τη χερσόνησο της Κριμαίας στις περιοχές των αυτονομιστών στο ανατολικό τμήμα της χώρας και να έχουν επίσης στο στόχαστρο την περιοχή της Υπερδνειστερίας στον Μόλδοβα.

Σημείωσε ότι εκτυλίσσονται μάχες στην περιφέρεια της Χερσώνας, στον νότο.

Ανέφερε ακόμη ότι διεξήχθη επιχείρηση με σκοπό την ανάπτυξη 200 μέλη αερομεταφερόμενης ρωσικής δύναμης στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, δυτικά του Κιέβου, αλλά ο ουκρανικός στρατός μπόρεσε να την αποτρέψει.

Κατά τον εκπρόσωπο του επιτελείου, στην Ουκρανία δρουν 60 τάγματα του ρωσικού στρατού, ευέλικτες, ταχύτατα μετακινούμενες μονάδες με 600 ως 1.000 άνδρες. Ουκρανικές πηγές υπολογίζουν ότι είχαν συγκεντρωθεί συνολικά κάπου 90 ρωσικά τάγματα ενόψει της εισβολής.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός διείσδυσε στην περιοχή του Κιέβου και στην περιοχή Ζιτόμιρ που βρίσκεται στα σύνορα με τη Λευκορωσία και ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραυλικά συστήματα Grad.

Κάτοικοι στο Κίεβο έχουν σπεύσει σε σταθμούς του μετρό που μετατράπηκαν σε καταφύγια, ενώ ο δήμαρχος της πόλης κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας για απόψε.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters μετέδωσε ότι φάνηκε μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το αρχηγείο των υπηρεσιών πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο κέντρο του Κιέβου.

Νωρίτερα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί τους όρους παράδοσης του Κιέβου. Με ανακοίνωσή του, μέσω του εκπροσώπου Ντμίτρι Πεσκόφ, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις με τον Ουκρανό ομόλογό του, θέτοντας δύο όρους: την εξασφάλιση εγγυήσεων για το καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας και την αποστρατιωτικοποίηση της χώρας. Πρόκειται για όρους που, σύμφωνα με τον Πεσκόφ, θα επιτρέψουν την επίτευξη της αποστρατιωτικοποίησης και "αποναζιστικοποίησης" της Ουκρανίας και την εξάλειψη αυτού που η Ρωσία θεωρεί σήμερα ως απειλή για την ασφάλεια του κράτους και του λαού της.

Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το Τσερνόμπιλ

Η αποκλεισμένη ζώνη του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε το απόγευμά της Πέμπτης ο σύμβουλος του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Μιχαήλ Ποντόλιακ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε πως "είναι αδύνατον να πούμε ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ είναι ασφαλής μετά από μια εντελώς άσκοπη επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι".

"Πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες απειλές στην Ευρώπη σήμερα", πρόσθεσε ο Ποντόλιακ.

Τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν από την πλευρά της Λευκορωσίας σε περιοχή κοντά στο πρώην πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ και ξέσπασαν μάχες κοντά στον χώρο αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως υπάρχουν αναφορές ότι Ρώσοι στρατιώτες κρατούν όμηρο το προσωπικό του ουκρανικού πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ.

"Είμαστε εξοργισμένοι από αξιόπιστες αναφορές ότι Ρώσοι στρατιώτες κρατούν αυτή τη στιγμή όμηρο το προσωπικό των εγκαταστάσεων του Τσέρνομπιλ", δήλωσε χαρακτηριστικά κα ιπρόσθεσε: "Αυτή η παράνομη και επικίνδυνη ομηρία, η οποία θα μπορούσε να ανατρέψει τις προσπάθειες που απαιτούνται για τη συντήρηση και την προστασία των εγκαταστάσεων πυρηνικών αποβλήτων, είναι προφανώς απίστευτα ανησυχητική και σοβαρά ανησυχητική. Την καταδικάζουμε και ζητάμε την απελευθέρωσή τους".

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από την Ουκρανία, όταν ρωτήθηκε για τους απώτερους στόχους του Ρώσου προέδρου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος - Νεκρό το πλήρωμα

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος ΑΝ-26 συνετρίβη την Πέμπτη στη νότια περιοχή Βορονέζ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το πλήρωμα που επέβαινε σε αυτό, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο Ρώσους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Στις 100.000 οι εκτοπισμένοι

Στους μεγάλους οδικούς άξονες της ανατολικής Ουκρανίας, ο ουκρανικός στρατός είναι παντού. Ένας υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας είπε ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης παρεμποδίζονται από τα συνεχή πυρά και τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες.

Στη γειτονική Πολωνία, που αναμένει εισροή Ουκρανών προσφύγων, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ανοίγει αμέσως κέντρα υποδοχής κοντά στα σύνορα. Η ΕΕ δήλωσε επίσης "πανέτοιμη" να δεχτεί τους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 100.000.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πόλη Χενιτσέσκ, ένα λιμάνι στην Αζοφική Θάλασσα, ελέγχεται από τους Ρώσους.

Όλες οι διοικητικές υπηρεσίες πέρασαν υπό τον έλεγχο των εισβολέων. Σταθμεύουν στην πόλη Χενιτσέσκ, υπάρχουν φυλάκια ελέγχου και Ρώσοι στρατιώτες στην περιφέρεια της πόλης", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν επίσης τον υδροηλεκτρικό σταθμό της Καχόφκα και την πόλη Ολέτσκι. "Οι ουκρανικές στρατιωτικές βάσεις καταστράφηκαν από την αεροπορία του εχθρού", ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Υπό ρωσικό έλεγχο βρίσκεται επίσης ο διάπλους του ποταμού Δνείπερου.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν αιχμαλωτιστεί σε σφοδρές μάχες στην ανατολική Ουκρανία.

Οι ουκρανικές αρχές μετέδωσαν ότι η Μόσχα έχει πραγματοποιήσει 203 επιθέσεις από το πρωί. Επιθέσεις έχουν γίνει και στην Οδησσό και στη Μαριούπολη στην παρευξείνια παραλία της χώρας. Σιδηρόδρομοι και λιμάνια έχουν κατεβάσει ρολά.

Ο Χάρτης με τα σημεία που χτυπάνε οι Ρώσοι την Ουκρανία

Αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε τον πόλεμο σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα τα ξημερώματα Πέμπτης, εκρήξεις και πυροβολισμοί ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο Κίεβο, μια πόλη 3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η επίθεση έφερε ένα ολέθριο τέλος σε εβδομάδες άκαρπων διπλωματικών προσπαθειών των δυτικών ηγετών για την αποτροπή του πολέμου.

"Πρόκειται για μια προμελετημένη επίθεση", δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, καθώς παρουσίασε νέες σκληρές κυρώσεις, συντονισμένες με τους συμμάχους, κατά ρωσικών τραπεζών, ολιγαρχών και κρατικών εταιρειών.

"Ο Πούτιν είναι ο επιτιθέμενος. Ο Πούτιν επέλεξε αυτόν τον πόλεμο. Και τώρα ο ίδιος και η χώρα του θα υποστούν τις συνέπειες", είπε.

"Θα περιορίσουμε τη δυνατότητα της Ρωσίας να πραγματοποιεί συναλλαγές σε ευρώ, δολάριο και γεν, ώστε να μην μπορεί να διατηρήσει μια σύγχρονη οικονομία επιπέδου 21ου αιώνα", είπε ο κ. Μπάιντεν.

"Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 5 μεγάλων τραπεζών της Ρωσίας στις ΗΠΑ, παγώνει σήμερα. Θα περικόψουμε σχεδόν το 50% των εισαγωγών τεχνολογίας αιχμής από πλευράς Ρωσίας", σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμπλήρωσε ότι θα τεθούν πολύ αυστηροί κανόνες για το τι θα μπορεί να εξαχθεί στη Ρωσία από τις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο, όπως ανέφερε, θα πλήξει σκληρά τη χώρα στο πεδίο της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων και στον κλάδο της αεροναυπηγικής.

Στην ομιλία του, ο Πούτιν είπε ότι διέταξε "μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση" για την προστασία των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων πολιτών, που έχουν υποστεί "γενοκτονία" στην Ουκρανία, μια κατηγορία που η Δύση αποκαλεί ως αβάσιμη προπαγάνδα.

"Και γι' αυτό θα αγωνιστούμε για την αποστρατιωτικοποίηση και την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας", είπε ο Πούτιν.

Μάχες διεξάγονταν επίσης στο αεροδρόμιο του Χοστόμελ, λίγο έξω από το Κίεβο, όπου είχαν αποβιβαστεί Ρώσοι αλεξιπτωτιστές. Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε αργότερα ότι το αεροδρόμιο είχε ανακαταληφθεί.

Σφοδρές ανταλλαγές πυρών αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο στα βορειοανατολικά και Χέρσον στα νότια.

#Ukraine 🇺🇦: multiple reports of renewed fighting in #Sumy tonight. If true it would mean the Ukrainians are conducting a counter-attack. pic.twitter.com/MZJQafOJNi — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

Cadet lyceum in my home town #Sumy on fire after a #Russian attack.



This is what’s happening now just five minutes away from where my family is.



And there is nothing, absolutely nothing I can do to help, being hundreds of kilometers away in #Kyiv. pic.twitter.com/SI7kPbPlWK — Toma Istomina (@TomaTomTommy) February 24, 2022

Νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα

Η Πέμπτη είχε ξεκινήσει με πυραύλους που έπεφταν "βροχή" σε στόχους σε όλη την Ουκρανία και αναφορές για στρατεύματα και τεθωρακισμένα που διέσχιζαν τα σύνορα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στα βόρεια και ανατολικά.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους Ουκρανούς να υπερασπιστούν τη χώρα τους και δήλωσε ότι θα δοθούν όπλα σε όποιον είναι έτοιμος να πολεμήσει.

"Αυτό που ακούσαμε σήμερα δεν είναι μόνο εκρήξεις πυραύλων, μάχες και ο θόρυβος των αεροσκαφών. Είναι ο ήχος ενός νέου σιδηρού παραπετάσματος, το οποίο έχει πέσει και κλείνει τη Ρωσία από τον πολιτισμένο κόσμο", δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Πούτιν, αφού αναφέρθηκε νωρίτερα στην ομιλία του στο ισχυρό πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας, προειδοποίησε: "Όποιος προσπαθήσει να μας εμποδίσει, πρέπει να γνωρίζει ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι άμεση. Και θα σας οδηγήσει σε τέτοιες συνέπειες που δεν έχετε αντιμετωπίσει ποτέ στην ιστορία σας".

Ερωτηθείς αν η απειλή αυτή ισοδυναμεί με απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Ρωσία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν είπε ότι πράγματι εκλαμβάνεται ως τέτοια, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν θα πρέπει επίσης να κατανοήσει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια πυρηνική συμμαχία.

Ο Μπάιντεν απέκλεισε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση της Ουκρανίας, αλλά η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ στην περιοχή με επιπλέον στρατεύματα και αεροπλάνα.

Αφού συμβουλεύτηκε τους ομολόγους του από την Ομάδα των G7, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε μέτρα για να εμποδίσει τη δυνατότητα της Ρωσίας να κάνει συναλλαγές στα κυριότερα νομίσματα του κόσμου, μαζί με κυρώσεις κατά τραπεζών και κρατικών επιχειρήσεων.

Η Βρετανία έβαλε επίσης στο στόχαστρο τράπεζες, μαζί με μέλη του στενότερου κύκλου του Πούτιν και πάμπλουτους Ρώσους που απολαμβάνουν πολυτελή τρόπο ζωής στο Λονδίνο.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν ότι τα μέτρα θα περιλαμβάνουν το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο μπλοκ των 27 χωρών, τη διακοπή της πρόσβασης των τραπεζών στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και το χτύπημα των "συμφερόντων του Κρεμλίνου". Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία

Ο Καναδάς και η Ελβετία ήταν μεταξύ πολλών άλλων χωρών που ανακοίνωσαν νέα μέτρα με στόχο τη Ρωσία. Η Κίνα παρέμεινε ωστόσο εκτός κυρώσεων, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό των ενεργειών της Ρωσίας ως "εισβολή".

Η Ρωσία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στον κόσμο, ενώ τόσο η ίδια όσο και η Ουκρανία συγκαταλέγονται στους κορυφαίους εξαγωγείς σιτηρών. Ο πόλεμος και οι κυρώσεις θα διαταράξουν τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο που ήδη βρίσκονται αντιμέτωπες με κρίση εφοδιασμού καθώς αναδύονται από την πανδημία του κοροναϊού.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές βούτηξαν σε χαμηλά εννέα μηνών, αλλά οι αμερικανικές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων του Μπάιντεν. Το πετρέλαιο μπρεντ ξεπέρασε νωρίτερα τα 100 δολάρια/βαρέλι για πρώτη φορά από το 2014.

Δεν είναι ξεκάθαρος ο τελικός σκοπός του Πούτιν

Ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει στρατιωτική κατοχή, παρά μόνο να αφοπλίσει την Ουκρανία και να την εκκαθαρίσει από τους εθνικιστές, και ο τελικός του σκοπός παραμένει ασαφής.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η εισβολή είχε ως στόχο τον "αποκεφαλισμό" της κυβέρνησης του Ζελένσκι.

Αλλά είναι δύσκολο να δούμε τους Ουκρανούς να αποδέχονται μια ηγεσία που θα εγκαταστήσει η Μόσχα.

Εν τω μεταξύ, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, δήλωσε τι ο Πούτιν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες από την Ουκρανία, όταν ρωτήθηκε για τους απώτερους στόχους του Ρώσου προέδρου μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

"Νομίζω ότι πρέπει να πολεμήσουμε όλους αυτούς που εισβάλλουν στη χώρα μας τόσο δυναμικά", δήλωσε ένας άνδρας που είχε κολλήσει στην κίνηση προσπαθώντας να φύγει από το Κίεβο. "Θα τους κρεμούσα όλους αυτούς από τις γέφυρες", σημείωσε.

Μια χώρα 44 εκατομμυρίων κατοίκων, η Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης σε έκταση μετά την ίδια τη Ρωσία. Ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας της κατά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και πρόσφατα ενίσχυσε τις προσπάθειές της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, φιλοδοξίες ωστόσο οι οποίες εξοργίζουν τη Μόσχα.

Ο Πούτιν, ο οποίος επί μήνες αρνιόταν ότι σχεδίαζε εισβολή, έχει αποκαλέσει την Ουκρανία ένα τεχνητό κατασκεύασμα που χαράχτηκε από τη Ρωσία από τους εχθρούς της - ένας χαρακτηρισμός που οι Ουκρανοί θεωρούν ως προσπάθεια να σβήσει την ιστορία τους που ξεπερνά τα 1.000 χρόνια.

Ενώ πολλοί Ουκρανοί, ιδίως στα ανατολικά, μιλούν τα ρωσικά ως μητρική γλώσσα, σχεδόν όλοι αυτοπροσδιορίζονται ως Ουκρανοί.

Υπήρξαν επίσης κάποιες διαμαρτυρίες στη Ρωσία. Η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 1.600 ανθρώπους που συμμετείχαν σε αντιπολεμικές συγκεντρώσεις σε 53 πόλεις και οι αρχές απείλησαν να μπλοκάρουν τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που μεταφέρουν "ψευδείς πληροφορίες".

Πόλεμος ή Φυγή

Ένας κάτοικος του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας και κοντά στα ρωσικά σύνορα, δήλωσε ότι τα παράθυρα των πολυκατοικιών έτρεμαν από τις συνεχείς εκρήξεις.

Εκρήξεις ακούγονταν στο νοτιοανατολικό λιμάνι της Μαριούπολης, κοντά σε ένα μέτωπο που κατέχουν οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς και ότι "μια προσπάθεια των ρωσικών στρατευμάτων να εισβάλουν" στην πόλη ματαιώθηκε.

Οι πολίτες στη Μαριούπολη ετοίμασαν βαλίτσες. "Θα κρυφτούμε", δήλωσε μια γυναίκα.

Η πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Οκσάνα Μαρκάροβα, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν δύο ρωσικά ελικόπτερα και επτά άλλα ρωσικά αεροσκάφη και κατέστρεψαν πολλά ρωσικά φορτηγά, ενώ μια διμοιρία από την 74η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων της Ρωσίας παραδόθηκε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι κατέστρεψε 83 χερσαίους ουκρανικούς στόχους και ότι πέτυχε όλους τους στόχους του, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Στο Κίεβο, ουρές ανθρώπων περίμεναν να σηκώσουν χρήματα και να αγοράσουν προμήθειες τροφίμων και νερού. Αυτοκίνητα εκτείνονταν για δεκάδες χιλιόμετρα στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί δυτικά προς την Πολωνία.

"Φοβόμαστε τους βομβαρδισμούς", είπε η Οξάνα, που ήταν εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό της με την τρίχρονη κόρη της στο πίσω κάθισμα. "Όλο αυτό είναι τόσο τρομακτικό".

Η Ουκρανία κλείνει τα λιμάνια

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέστειλε την εμπορική ναυσιπλοΐα στα λιμάνια της μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα, δήλωσε σύμβουλος του αρχηγού του ουκρανικού επιτελείου του προέδρου, υποδαυλίζοντας τον φόβο για διακοπή του εφοδιασμού από κορυφαίους εξαγωγείς σιτηρών.

Η Ρωσία διέταξε νωρίτερα να κλείσει η Αζοφική Θάλασσα για την κίνηση εμπορικών πλοίων μέχρι νεωτέρας, αλλά διατήρησε τα ρωσικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα ανοιχτά για τη ναυσιπλοΐα, δήλωσαν την Πέμπτη αξιωματούχοι της και πέντε πηγές της βιομηχανίας σιτηρών.

Η Cargill Inc ανέφερε ότι ένα πλοίο που είχε ναυλώσει "χτυπήθηκε από βλήμα" στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ότι το πλοίο παρέμεινε λειτουργικό και όλο το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Η Ουκρανία είναι σημαντικός εξαγωγέας καλαμποκιού, μεγάλο μέρος του οποίου προορίζεται για την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταγωνίζεται επίσης με τη Ρωσία για την προμήθεια σιταριού σε μεγάλους αγοραστές όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία.

Οι εκτιμήσεις της βιομηχανίας υπολογίζουν σήμερα τις εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας σε περίπου 5 έως 6 εκατομμύρια τόνους το μήνα, που περιλαμβάνουν περίπου 4,5 εκατομμύρια τόνους καλαμπόκι, 1 εκατομμύριο τόνους σιτάρι και ένα υπόλοιπο μερίδιο κυρίως κριθάρι.

Τα κυριότερα λιμάνια εξαγωγής σιτηρών περιλαμβάνουν τα Chornomorsk, Mikolayiv, Odessa, Kherson και Yuzhny.

Η Ρωσία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο, στέλνει τα σιτηρά της κυρίως από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.