Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τη Μαριούπολη, με διπλωματική πηγή να αναφέρει στο Reuters που ακούστηκαν σφοδρά πυρά και εκατοντάδες ισχυρές εκρήξεις στα περίχωρα της πόλης.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν και κατέστρεψαν ολοσχερώς την ουκρανική αεροπορική βάση στη Μαριούπολη.

Ενδεχόμενη κατάληψή της Μαριούπολης θα επέτρεπε στη Μόσχα να συνδέσει την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει, με τα εδάφη των θυλάκων των αυτονομιστών και να εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο στην ακτή της Αζοφικής Θάλασσας, αυξάνοντας τις οικονομικές πιέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση.

