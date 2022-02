Ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ έχει καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, δήλωσε την Πέμπτη ο σύμβουλος του ουκρανικού προεδρικού γραφείου, Μιχαήλ Ποντόλιακ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, o Ουκρανός αξιωματούχους ανέφερε πως "είναι αδύνατον να πούμε ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ είναι ασφαλής μετά από μια εντελώς άσκοπη επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι".

"Πρόκειται για μια από τις σοβαρότερες απειλές στην Ευρώπη σήμερα", πρόσθεσε ο Ποντόλιακ.

Still in my hotel room #Russian forces entered #Chernobyl. Fighting has erupted here. During the fighting, a nuclear waste storage facility was destroyed. #RussiaUkraine #russianinvasion #NATO pic.twitter.com/JjmO9vYMWK