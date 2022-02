Βίντεο από την κατάρριψη ρωσικού ελικοπτέρου στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ

Βίντεο δείχνει ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο να καταρρίπτεται κατά τη διάρκεια μαχών στο αεροδρόμιο Γκοστομέλ, κοντά στο Κίεβο, ωστόσο το BBC αναφέρει πως η πηγή του είναι άγνωστη.

"Ένα ρωσικό ελικόπτερο K-52 και τρία ελικόπτερα κοντά στο Gostomel καταρρίφθηκαν στην περιοχή του Κιέβου, κοντά στο Mezhyhirya", ανέφερε το ουκρανικό Υπουργείο σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

Ο Ουκρανός γενικός διοικητής, αντιστράτηγος Valerii Zaluzhnyi επιβεβαίωσε ότι ο στρατός μάχεται με τις ρωσικές δυνάμεις για τον έλεγχο του αεροδρομίου στην περιοχή του Κιέβου, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Russian helicopter shot down at Hostomel airfield https://t.co/R73Qz1whu2 pic.twitter.com/8FhxWPaOP5 via @GirkinGirkin #Ukraine