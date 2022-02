Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν από Λευκορωσία και Κριμαία

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία από τη Λευκορωσία καθώς και από τη Ρωσία με την υποστήριξη της Λευκορωσίας περίπου στις 5 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, ενώ επίθεση εξαπολύεται και από την Κριμαία, ανέφερε η υπηρεσία συνοριοφυλακής της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ανέφερε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιθέσεις εναντίον μονάδων συνοριοφυλακής και σημείων ελέγχου με τη χρήση πυροβολικού, άλλου στρατιωτικού υλικού και φορητών όπλων στις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχοφ και Ζιτομίρ.

NOW: Ukrainian Border Guard video, obtained by CNN, shows military tanks rolling into Ukraine from Belarus which borders Ukraine in the north. pic.twitter.com/aTrzvjylB1