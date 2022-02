Σε εξέλιξη η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία - 50 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και 4 τανκς καταστράφηκαν λέει το Κίεβο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.27

Γενικευμένη ρωσική επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης στην Ουκρανία, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση στα ανατολικά της χώρας που διέταξε λίγο πριν από τις 05.00 (ώρα Ελλάδος) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, για την υπεράσπιση όπως ισχυρίστηκε των περιοχών που βρίσκονται στα χέρια των αυτονομιστών. "Αποφάσισα να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση", δήλωσε σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τον βομβαρδισμό των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι κατέστρεψε τέσσερα ρωσικά τανκς σε δρόμο κοντά στην πόλη Χάρκοβο, σκότωσε 50 στρατιώτες κοντά σε πόλη στην περιοχή Λουγκάνσκ και κατέρριψε ένα έκτο ρωσικό αεροσκάφος, επίσης στα ανατολικά της χώρας. Η Ρωσία από τη μεριά της διαψεύδει τις αναφορές ότι αεροσκάφη ή τανκς της έχουν καταστραφεί.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση η συνοριοφρουρά της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά κονβόι πέρασαν τα ουκρανικά σύνορα - κυρίως από τη χερσόνησο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014 η Ρωσία - και εισήλθαν στο Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και το Λουγκάνσκ.

"Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, περιλαμβανομένων τεθωρακισμένων, παραβίασαν τα σύνορα στις περιοχές Τσερνιχίβ (στον βορρά, στη μεθόριο με τη Λευκορωσία), στο Σούμι (βορειοανατολικά), το Λουχάνσκ και το Χάρκοβο (ανατολικά)" από το σημείο περάσματος μεταξύ της χερσονήσου (της Κριμαίας) και της ηπειρωτικής Ουκρανίας, εξήγησε η συνοριοφρουρά, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται οχήματα τα οποία έχουν πάνω τους το γράμμα "Ζ".

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο διέψευσε από τη μεριά του ότι οι δυνάμεις του Μινσκ συμμετέχουν στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά τους ισχυρισμούς ότι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην Ουκρανία από τα σύνορα της Λευκορωσίας.

Military equipment entering Ukraine in the video from cameras installed at the Belarusian-Ukrainian checkpoint "Senkovka-Veselovka”. These are: the TOS-1A "Solntsepyok”, at least 4 T-72B tanks, at least 8 MT-LB tractors, and Ural truck

All the equipment is marked with "O”. pic.twitter.com/3oIg0zAVuo — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 24, 2022

Παράλληλα οι φιλορώσοι αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία ανήρτησαν ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρουν ότι κατέρριψαν δύο αεροσκάφη της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην αυτοαναξηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι έκλεισε στη ναυσιπλοΐα την Αζοφική Θάλασσα, από την οποία βρέχονται η Ρωσία και η Ουκρανία, στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί στρατιωτική επιχείρηση, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού δήλωσε την Πέμπτη ότι έλαβε εντολή από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή στη χώρα του. "Ο ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έδωσε εντολή να προκαλέσουμε τις μέγιστες απώλειες εναντίον του επιτιθέμενου", δήλωσε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, υποστράτηγος Valeriy Zaluzhny.

Δικαιολογώντας την εισβολή ο Πούτιν είπε ότι η χώρα του δεν μπορούσε να ανεχθεί τις απειλές, όπως τις χαρακτήρισε, από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμειξης, επισημαίνοντας ότι εάν υπάρξει η Μόσχα θα ανταποδώσει αμέσως, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Είπε ότι οι συνθήκες απαιτούσαν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης από τη Ρωσία και διαβεβαίωσε πως σκοπός δεν είναι η επιβολή κατοχής. Αξίωσε οι Ουκρανοί στρατιώτες να καταθέσουν τα όπλα και να πάνε σπίτια τους, ενώ σημείωσε ότι στόχος της επιχείρησης είναι η προστασία του λαού της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόσθεσε πως την ευθύνη για την όποια αιματοχυσία ακολουθήσει θα την έχει το "ουκρανικό καθεστώς".

Μερικά λεπτά αφού μίλησε ο Ρώσος πρόεδρος, δημοσιογράφοι μετέδωσαν πως άκουσαν ομοβροντίες πυροβολικού κοντά στο Κίεβο και πυρά στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ.

! Ukraine's central military command reports Russia bombed several airports, including Kyiv Boryspil, Nikolaev, Kramatorsk, Kherson. Kharkiv military airport is burning. pic.twitter.com/IOrfGZgPL4 — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

Εκρήξεις στο Κίεβο

Ρεπόρτερ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News μεταδίδει πως ακούγονται εκρήξεις στο Κίεβο, λεπτά αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία.

Σειρήνες ήχησαν γύρω από το Κίεβο το πρωί της Πέμπτης και ο υπουργός Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι ουκρανικές μονάδες, κέντρα στρατιωτικού ελέγχου και αεροδρόμια στα ανατολικά της Ουκρανίας δέχονται ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Ο στρατός δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας προσπαθούσε να αποκρούσει ρωσική αεροπορική επίθεση.

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc — Michael Holmes (@holmescnn) February 24, 2022

Εν τω μεταξύ, διεθνή μέσα μεταδίδουν εικόνες που δείχνουν ουρές αυτοκινήτων με Ουκρανούς που προσπαθούν να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα.

An aerial view of the traffic leaving Kyiv pic.twitter.com/m4DEt5UXIk — The Recount (@therecount) February 24, 2022

"Τα μέσα αεράμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν εξουδετερωθεί", μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. "Η στρατιωτική υποδομή των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχει καταστραφεί", προσθέσει το πρακτορείο.

BREAKING: Air raid sirens wail across Ukraine's capital pic.twitter.com/jclNZ5h7kx — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Εκρήξεις στη Μαριούπολη

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και στην Μαριούπολη, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στη γραμμή του μετώπου, με μισό εκατομμύριο κατοίκους.

BREAKING: Air raid sirens wail across Ukraine's capital pic.twitter.com/jclNZ5h7kx — BNO News (@BNONews) February 24, 2022

Οι αποσχιστές των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ υποστηρίζουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εγκαταλείπουν τις θέσεις τους

Οι Ουκρανοί στρατιώτες σε όλη τη γραμμή επαφής αρνούνται μαζικά να ακολουθήσουν τις διαταγές και εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, υποστηρίζει η πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ, σύμφωνα το ρωσικό πρακτορείο Ria Novosti.

Ο επικεφαλής της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ" υποστηρίζει ότι ο ουκρανικός στρατός καταθέτει τα όπλα.

Το Ντονέτσκ ανέφερε από τη μεριά του ότι διεξάγει μια επιτυχημένη επίθεση κοντά στη Mykolayivka, με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις να υφίστανται απώλειες και να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους.

Το αρχηγείο της επιχείρησης των Ενωμένων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Ντονμπάς έχει πρακτικά καταστραφεί, δήλωσε ο επικεφαλής της "δημοκρατίας" του Ντονέτσκ Ντένις Πουσίλιν στο ρωσικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya 24.

"Μπορούμε να δηλώσουμε κατά μήκος της γραμμής επαφής ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου χτυπήματα στο έδαφος του Ντονέτσκ, τα σημεία βολής του εχθρού έχουν καταστραφεί", είπε.

Τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, που βρίσκεται στα χέρια των αποσχιστών, μεταδίδει ανταποκριτής του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Μετά τις εκρήξεις, θεάθηκαν στρατιωτικά οχήματα να κινούνται προς τον τόπο από όπου ακούστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη.

Το υπουργείο διαβεβαίωσε ότι δεν βρίσκονται στο στόχαστρο επιθέσεων με το πυροβολικό ή με πυραύλους πόλεις ή περιοχές όπου ζουν άμαχοι.

Russia launched ballistic missile towards Ukraine pic.twitter.com/ZsDV4gT684 — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) February 24, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει "εισβολή ευρείας κλίμακας" από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

"Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση", ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Σειρήνες συναγερμού ακούστηκαν στη Λβιβ, στα δυτικά

Σειρήνες συναγερμού ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, λίγο αφού ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στη χώρα.

Κάτοικοι της πόλης έχουν λάβει μηνύματα από τις περιφερειακές αρχές να "διατηρήσουν την ηρεμία τους" και να αναμένουν οδηγίες.