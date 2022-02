Η Lenovo ανακοίνωσε αποτελέσματα γ' τριμήνου με ρεκόρ

Ο Όμιλος Lenovo ανακοίνωσε σήμερα τριμηνιαία αποτελέσματα ρεκόρ, με ιστορικά υψηλά τόσο για τα κέρδη όσο και για τα έσοδα του, ενώ το τρίμηνο που μας πέρασε είναι το πρώτο που ο Όμιλος ανακοίνωσε έσοδα ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εστίαση της εταιρείας στην καινοτομία και την κερδοφορία που υποστηρίζεται από λειτουργική αριστεία, βοήθησε στην αντιμετώπιση των ευρύτερων προκλήσεων εφοδιασμού της βιομηχανίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσέφερε ταχεία ανάπτυξη και κερδοφορία σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου σε όλον τον κόσμο.

Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στην απόδοση της Lenovo από έτος σε έτος. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν με ρυθμό άνω του 50% για 6ο συνεχόμενο τρίμηνο, με το 3ο τρίμηνο να αυξάνονται κατά 62% σε ετήσια βάση, στα 640 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Το περιθώριο καθαρού κέρδους βελτιώθηκε σχεδόν κατά μία μονάδα, φέρνοντας πιο κοντά τον στόχο του Ομίλου για διπλασιασμό του σε τρία χρόνια. Τα έσοδα προ φόρων ανήλθαν στο ρεκόρ 855 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αυξημένα κατά 45% από έτος σε έτος, ενώ τα έσοδα του Ομίλου συνέχισαν την ισχυρή αναπτυξιακή τους τροχιά, φτάνοντας το ρεκόρ των 20,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, αυξημένα κατά 17% από έτος σε έτος.

Η Lenovo συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στην καινοτομία, με τις δαπάνες Ε&Α για το τρίμηνο να αυξάνονται κατά 38% από έτος σε έτος, ως μέρος της ευρύτερης δέσμευσης της εταιρείας να διπλασιάσει τις επενδύσεις Ε&Α μέσα σε τρία χρόνια. Οι επενδύσεις στοχεύουν στον μετασχηματισμό της Lenovo σε εταιρεία λύσεων και υπηρεσιών, αναπτύσσοντας τεχνολογίες εστιασμένες στην αρχιτεκτονική "New IT" του "Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence". Στο μέλλον, η εταιρεία θα παραμένει επικεντρωμένη στην 3S στρατηγική της (Smart devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Verticals) αξιοποιώντας τις συνεχείς ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και βελτιώσεις κερδοφορίας σε όλους τους τομείς της επιχείρησης, με στόχο να διατηρήσει την επιτυχημένη τροχιά της προς διψήφια αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους της, έως το τέλος του οικονομικού έτους 2023/2024.

Η Hang Seng Indexes Company Limited ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι από τις 7 Μαρτίου 2022, η Lenovo θα συμπεριληφθεί ως μετοχή στον δείκτη Hang Seng - δείκτης αναφοράς μετοχών του Χονγκ Κονγκ.

Δήλωση του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου - Yuanqing Yang:

"Η Lenovo συνέχισε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τον επιταχυνόμενο ψηφιακό και έξυπνο μετασχηματισμό, ενώ η νέα αρχιτεκτονική New IT, μας προετοίμασε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, με τις δυνατότητες "client-edge-cloud-network-intelligence" που προσφέρει. Καταγράφοντας άλλο ένα ρεκόρ τριμήνου, πέτυχαμε για το 6ο κατά σειρά τρίμηνο, αύξηση άνω του 50% των καθαρών εσόδων μας (από έτος σε έτος), αλλά και το 1ο τρίμηνο στην ιστορία μας που κατέγραψε έσοδα 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Παραμένουμε στο σωστό δρόμο για να διπλασιάσουμε τόσο το καθαρό μας περιθώριο κέρδους, όσο και τις επενδύσεις σε Ε&Α σε τρία χρόνια, από τα επίπεδα του FY20/21.” δήλωσε ο Yuanqing Yang, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo. "Για άλλη μια φορά, δείξαμε ότι η καινοτομία, η στρατηγική μετασχηματισμού και η υπεροχή της Lenovo μπορούν να προσφέρουν σταθερές αυξήσεις κερδοφορίας για το μέλλον"

Solutions and Services Group (SSG): ισχυρή ανάπτυξη και υψηλά περιθώρια κέρδους - αύξηση της συνολικής κερδοφορίας για τον Όμιλο

Η Ευκαιρία:

Η επιχειρηματική μονάδα Solutions and Services συνεχίζει να καταγράφει ισχυρή κερδοφορία και ανάπτυξη σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά. Καθώς η αρχιτεκτονική της τεχνολογίας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, οι πελάτες απαιτούν εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφορικής, σε μία αγορά που προβλέπεται να αξίζει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ έως το 2025. Αυτό περιλαμβάνει υψηλότερη ζήτηση για premier support, αλλά και εξατομικευμένες παραγγελίες από εργαζόμενους, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους εργάζονται από απόσταση.

Απόδοση Q3:

Σημαντική αύξηση εσόδων για το 3ο τρίμηνο (25% σε ετήσια βάση που ανήλθε σε 1,5

δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), αποφέροντας το 7,1% των συνολικών εσόδων του Ομίλου και με λειτουργικό περιθώριο άνω του 22%, που ισούται με αύξηση σχεδόν τριών μονάδων από έτος σε έτος.

• Οι υπηρεσίες υποστήριξης (Support services) σημείωσαν αύξηση εσόδων κατά 21% σε ετήσια βάση.

• Τα Managed Services σημείωσαν βελτίωση εσόδων κατά 50% από έτος σε έτος, λόγω του μοντέλου Lenovo TruScale as-a-Service που ανακοινώθηκε το περασμένο τρίμηνο. Οι καινοτομίες στο Smart Retail βοήθησαν τo τμήμα Project Services and Solutions να επιτύχει αύξηση εσόδων κατά 23% από έτος σε έτος.

Μελλοντικά Σχέδια:

• Η Lenovo θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις σημαντικές ευκαιρίες της αγοράς για αύξηση των εσόδων της, αλλά και υψηλότερη κερδοφορία. Σημείο εκκίνησης είναι η αύξηση της από-απόσταση-εργασίας, όπου η Lenovo θα αξιοποιήσει το παγκόσμιο δίκτυό υπηρεσιών της για να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, μέσω της κορυφαίας υποστήριξης που προσφέρει σε λύσεις as-a-Service, αλλά και άλλων ψηφιακών λύσεων για το home office.

• Στα managed services, η Lenovo θα συνεχίσει να επενδύει σε λύσεις Lenovo TruScale, υβριδικές λύσεις cloud, καθώς και πρόσθετο λογισμικό και υπηρεσίες που βασίζονται στην IP της εταιρείας.

• Επίσης, η εταιρεία θα επεκτείνει περαιτέρω τις λύσεις βιωσιμότητας για πελάτες, όπως η υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων , αλλά και η πρόσφατη επέκταση της υπηρεσίας αντιστάθμισης άνθρακα.

Infrastructure Solutions Group (ISG): επίτευξη κερδοφορίας και ισχυρή ανάπτυξη

Η Ευκαιρία:

Οι ευκαιρίες συνεχίζουν να αυξάνονται για την επιχειρησιακή μονάδα ISG, καθώς ο εκσυγχρονισμός της υποδομής ΤΠΕ επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Η αγορά υποδομών ΤΠΕ αναμένεται να ανέλθει σε 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έως το 2025.

Παράλληλα, η αγορά του edge infrastructure αναμένεται να ξεπεράσει τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Απόδοση Q3:

• Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG σημείωσε επιδόσεις ρεκόρ, με ορόσημο της επίτευξης κερδοφορίας για πρώτη φορά μετά την εξαγορά της IBM x86 το 2014. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 19% από έτος σε έτος, φτάνοντας τα 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό ήταν το 4ο συνεχόμενο τρίμηνο που τα έσοδα αυξήθηκαν με διψήφιο αριθμό.

• Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG ξεπέρασε την αγορά σε σχεδόν κάθε τομέα. Τα έσοδα Παρόχου Υπηρεσιών Cloud αυξήθηκαν κατά 38% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα επιχειρήσεων/SMB βελτιώθηκαν κατά 7% από έτος σε έτος.

Μελλοντικά Σχέδια:

• Η Lenovo θα αξιοποιήσει το γεγονός ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες από όλες τις κατηγορίες πελάτων (CSP διαφορετικής κλίμακας, Enterprise, SMB) ως πλεονέκτημα για να εξισορροπήσει την κερδοφορία, αλλά και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της για ασφάλεια, αξιοπιστία και ευελιξία.

• Επενδύσεις θα συνεχίσουν να εστιάζουν σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς, όπως το Edge computing.

Ιntelligent Devices Group (IDG): ισχυρή αύξηση εσόδων και ισχυρότερη κερδοφορία, έμφαση στα προϊόντα εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Ευκαιρία:

Η αγορά έξυπνων συσκευών συνεχίζει να επωφελείται από τη "νέα πραγματικότητα" της υβριδικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών προβλέπεται να παραμείνει ισχυρή και σταθερή, με την έμφαση να περνάει σε commercial και premium προϊόντα. Στα smartphone, ο ανασχηματισμός και οι αλλαγές στην αγορά, θα φέρουν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης στη Lenovo. Η διείσδυση του 5G και η ανάπτυξη του Νέου IΤ με το ”edge-cloud-network-intelligence” θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης για νέες, έξυπνες συσκευές με embedded computing/IoT, AR/VR (που θα δουν μεγάλη αύξηση λόγω του metaverse), καθώς και περισσότερες λύσεις για το έξυπνο σπίτι και τα smart collaboration.

Απόδοση Q3:

• Εξαιρετικά αποτελέσματα με αύξηση εσόδων 16% σε ετήσια βάση, που ανήλθαν σε 17,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας (21% σε ετήσια βάση) που ανήλθε σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

• Τα Premium PC σημείωσαν υψηλή ανάπτυξη, με τα έσοδα από workstations και gaming να αυξάνονται κατά 40% και 27% αντίστοιχα, από έτος σε έτος.

• Τα smartphone κατέγραψαν υγιή κέρδη για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 46% από έτος σε έτος. Ισάξια με το ιστορικό υψηλό του περασμένου τριμήνου, τα κέρδη των Smartphones ανήλθαν στα 89 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Ταχεία ανάπτυξη παρατηρήθηκε σε βασικά αγορές, με τα έσοδα στη Λατινική Αμερική να αυξάνονται κατά 25% από έτος σε έτος και τα έσοδα στη Βόρεια Αμερική να υπερδιπλασιάζονται από έτος σε έτος (133%).

• Όσον αφορά στις αναδυόμενες κατηγοριών έξυπνων συσκευών, τα έσοδα από λύσεις έξυπνης συνεργασίας (smart collaboration), σχεδόν διπλασιάστηκαν από έτος σε έτος.

Μελλοντικά Σχέδια:

Η Lenovo θα επενδύσει περαιτέρω στην καινοτομία, στα premium τμήματα της αγοράς, αλλά και σε κύρια components για να αυξήσει την κερδοφορία και να εξισορροπήσει τις τιμές πώλησης. Στην Κινητή Τηλεφωνία, θα ενισχύσουμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας και θα επενδύσουμε στην επέκταση σε νέες αγορές στην Ευρώπη και σε Ασία-Ειρηνικό. Επίσης, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε προϊόντα εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως το IoT, το metaverse, το έξυπνο σπίτι και τις έξυπνες λύσεις συνεργασίας, για να αξιοποιήσουμε τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να αυξήσουμε περαιτέρω την προϊόντική μας γκάμα.

Επενδύσεις για το μέλλον

Η Lenovo συνεχίζει να εστιάζει σημαντικά στο ESG και την βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητές της – από τη χρήση καινοτόμων ανακυκλωμένων υλικών σε προϊόντα όπως η σειρά ThinkPad Z που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2022, έως τη χρήση πτήσεων ουδέτερου άνθρακα για αποστολές φορτίου.

• Επιπλέον, η Lenovo έλαβε πρόσφατα σημαντική αναγνώριση για τις ενέργειες και τις δεσμεύσεις της στο ESG, όπως:

• Ανακηρύχθηκε ως μία από τις εταιρείες με το καλύτερο πρόγραμμα βιωσιμότητας στον κόσμο από τον οργανισμό Corporate Knights

• Εξασφάλισε μια θέση στη διάσημη ‘A List’ για την αντιμετώπιση της ασφάλειας του νερού από τον παγκόσμιο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό CDP

• Κέρδισε βαθμολογία 100/100 στον Δείκτη Εταιρικής Ισότητας του 2022 (2022 Corporate Equality Index)

• Αναγνωρίστηκαν οι δράσεις της στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Bloomberg Bloomberg Gender Equality Index

• Ανακηρύχθηκε ως μία εταιρεία με ηγετική θέση στην διαφορετικότητα από τους Financial Times για το 2022 (Financial Times 2022 leaders in diversity)

• Ανέβηκε θέση στη λίστα του 2022 με τις πιο θαυμαστές εταιρείες του Fortune (Fortune’s Most Admired Companies)

• Απέσπασε το χρυσό στα βραβεία Hong Kong Institute of Certified Public Accountants Best Corporate Governance and ESG Awards 2021