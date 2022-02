Λιζ Τρας: Συντονισμένες κλιμακωτές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας αποφάσισαν οι ΥΠΕΞ της G7

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ομάδας G7 συμφώνησαν επί ενός πακέτου κλιμακούμενων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, ως απάντηση στην επιθετικότητα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, όπως έκανε γνωστό μέσω Twitter η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας.

"Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 καταδικάσουν απερίφραστα την παραβίαση από τη Ρωσία των διεθνών της δεσμεύσεων. Συμφωνήσαμε επί ενός ισχυρού πακέτου συντονισμένων κλιμακωτών κυρώσεων ως απάντηση”, έγραψε η Τρας στο Twitter, σε συνέχεια της τηλεφωνικής διάσκεψης των ΥΠΕΞ της G7.

🇬🇧🇺🇸🇩🇪🇫🇷🇨🇦🇮🇹🇯🇵 The G7 Foreign Ministers strongly condemn Russia’s violation of their international commitments.



We agreed a strong package of coordinated escalatory sanctions in response. Our support is unwavering for the territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/uW6y3ItrZJ