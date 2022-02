Home Depot: Υπερέβησαν τις εκτιμήσεις οι πωλήσεις στο τρίμηνο (upd)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:26

Η Home Depot ανακοίνωσε πωλήσεις στο τρίμηνο που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις, κυρίως χάρη στη σταθερή ζήτηση για τα εργαλεία της, και τα οικοδομικά υλικά και τα χρώματα, κατά τη διάρκεια της περιόδου των διακοπών των Χριστουγέννων.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις στη μεγαλύτερη αμερικανική αλυσίδα βελτίωσης κατοικιών, αυξήθηκαν 8,1% στο δ΄ τρίμηνο, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση 4,9%.

Η Home Depot προβλέπει ότι οι πωλήσεις για το σύνολο της χρήσης θα αυξηθούν οριακά, ενώ οι αναλυτές αναμένουν αύξηση 2,5% στις πωλήσεις.

Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 15% στο τριμηνιαίο μέρισμα.

Οι δαπάνες σε εργασίες do it yourself, οι οποίες αυξήθηκαν στο αποκορύφωμα της υγειονομικής κρίσης όταν οι άνθρωποι έμεναν πολύ καιρό μέσα στο σπίτι, έχουν μέχρι στιγμής αυξηθεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, παρά το ότι οι περιορισμοί χαλάρωσαν και ενθαρρύνεται η επιστροφή στον προ πανδημίας τρόπο ζωής.