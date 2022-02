Λ. Τρας (ΥΠΕΞ Βρετανίας): Προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο σενάριο στην ουκρανική κρίση

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας δήλωσε τη Δευτέρα ότι εντείνονται οι προετοιμασίες με τους συμμάχους για το χειρότερο σενάριο στην ουκρανική κρίση, προσθέτοντας ότι μια ρωσική εισβολή είναι ιδιαίτερα πιθανή.

"Πρέπει να επιδιώξουμε τη διπλωματία, αλλά μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοι εντείνουν τις προετοιμασίες για το χειρότερο σενάριο", ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Twitter ύστερα από συνομιλίες με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στις Βρυξέλλες.

"Πρέπει να καταστήσουμε το κόστος για τη Ρωσία υπερβολικά υψηλό", πρόσθεσε.

