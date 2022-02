Μπάιντεν: "Ο Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανία - Θα επιτεθεί και στο Κίεβο"

Πεπεισμένος ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποφασίσει να εισβάλει στην Ουκρανια δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν κατά το διάγγελμα του για τις εξελίξεις στα ουκρανικά σύνορα μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που είχε με ηγέτες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Μολονότι υπάρχει ακόμη περιθώριο για τη διπλωματία, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο ίδιος αναμένει ότι η Ρωσία θα εισβάλει εντός των επόμενων ημερών.

"Έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σχεδιάζουν και σκοπεύουν να επιτεθούν στην Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες", είπε, εξηγώντας ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί ότι η Ρωσία θα στοχοθετήσει και το Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε για άλλη μία φορά απόψε τη Ρωσία ότι αν επιτεθεί στην Ουκρανία "θα πληρώσει βαρύ τίμημα", επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να στείλει στρατό στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους παραμένουν ενωμένοι, παρά τις προσπάθειες της Μόσχας να τους διχάσει.

Σημείωσε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται σημαντική αύξηση των παραβιάσεων της εκεχειρίας από τη ρωσική πλευρά και ότι οι ουκρανικές δυνάμεις επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση.

"Εάν η Ρωσία συνεχίσει τα σχέδιά της θα είναι υπεύθυνη για έναν καταστροφικό πόλεμο", τόνισε ο Μπάιντεν.

Παράλληλα, είπε ότι "υπενθυμίζει στη Μόσχα ότι δεν είναι αργά για να χρησιμοποιήσει τη διπλωματία" και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση στη συνάντηση που θα έχουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ευρώπη οι υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και ΗΠΑ, Σεργκέι Λαβρόφ και Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν πάντως, ο Πούτιν ούτε κατά διάνοια δεν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα παρακολουθήσει το Σαββατοκύριακο ο Ρώσος πρόεδρος, ο Αμερικανός ομόλογός του είπε ότι μέσω αυτών προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να αλλάξει τη "δυναμική" στην Ευρώπη.

Watch live as I give an update on our continued efforts to pursue deterrence and diplomacy – and an update on Russia’s buildup of military troops on the border of Ukraine. https://t.co/Xt6EQUNltF