"Η Ρωσία έχει ναρκοθετήσει υποδομές στο Ντόνετσκ για προβοκάτσια", λέει το Κίεβο

Η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν ναρκοθετηθεί εγκαταστάσεις υποδομής στο Ντόνετσκ που ελέγχεται από τους φιλορώσους αντάρτες.

Η κίνηση αυτή μοιάζει ως προετοιμασία για μια "επίθεση false flag", "για την οποία θα κατηγορηθεί η Ουκρανία", αναφέρει το Κίεβο.

"Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές της χώρας μας και να δημιουργήσουν λόγο για να κατηγορηθεί η Ουκρανία για διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών", αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter η Διεύθυνση Πληροφοριών του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας.

Επιπλέον, καλεί τους κατοίκους του Ντόνετσκ να μην εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και να μην χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

