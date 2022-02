Επικεφαλής BioNTech: Θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό για τα επόμενα 10 χρόνια

Καθυστερεί το εμβόλιο της BioNTech κατά της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού. Ο Ουγκούρ Σαχίν, επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας νανοτεχνολογίας δήλωσε στην τηλεόραση της Bild ότι το εμβόλιο θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

"Η παράδοση του εμβολίου κατά της παραλλαγής "Omicron" αναβάλλεται για τον Απρίλιο ή τον Μάιο", υποστηρίζει σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της "Bild" o επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας "BioNTech", Oυγκούρ Σαχίν.

Αρχικά, η εταιρεία βιοτεχνολογίας είχε ανακοινώσει ότι η παράδοση του ενέσιμου σκευάσματος είναι προγραμματισμένη για τα τέλη Μαρτίου.

Ο Σαχίν τόνισε ακόμη πως θα πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τον κορονοϊό για τα επόμενο 10 χρόνια.

