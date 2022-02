Ουκρανία: Η πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ προειδοποιεί για ''επικείμενη ρωσική εισβολή'' - Έκτακτη ομιλία Μπλίνκεν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:23

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν άλλαξε την τελευταία στιγμή τα ταξιδιωτικά του σχέδια την Πέμπτη για να μιλήσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ουκρανία, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων λόγω της αύξησης των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Η ομιλία του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, θα ξεκινήσει στις 17:00 (ώρα Ελλάδος).

"Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία κινείται προς μια επικείμενη εισβολή. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή", δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ότι ζήτησε προσωπικά από τον ΥΠΕΞ Μπλίνκεν να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας την Πέμπτη "για να μεταφέρει τη σοβαρότητα της κατάστασης"

Our goal is to convey the gravity of the situation. The evidence on the ground is that Russia is moving toward an imminent invasion. This is a crucial moment. Today’s Council meeting should not distract us from that. It should focus on what is happening right now in Ukraine.