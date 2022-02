Γερμανία: Σύγκρουση τρένων στο Μόναχο με ένα νεκρό και πάνω από 40 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον σαράντα έχουν τραυματιστεί, σε σύγκρουση αμαξοστοιχιών κοντά στο Μόναχα σήμερα το απόγευμα.

Σε ανάρτηση στο twitter, η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι τα δύο τρένα του προαστιακού συγκρούστηκαν στην περιοχή του σταθμού Ebenhausen-Schäftlarn, νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Βαυαρίας.

Η γερμανική Bild κάνει λόγο για δεκάδες τραυματίες, καθώς και για ένα οδηγό που έχει εγκλωβιστεί.

