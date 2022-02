Γαλλία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε κτίριο

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ένα νεογέννητο μωρό, έπειτα από έκρηξη που προκάλεσε φωτιά σε κτίριο στη νοτιοδυτική Γαλλία

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία της έκρηξη στο κτίριο, σήμερα νωρίς το ξημέρωμα στο κέντρο του Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Οι εικόνες που κοινοποίησε η τοπική πυροσβεστική δείχνουν συντρίμμια στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ η φωτιά που έπληξε διπλανά κτίρια και καταστήματα.

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Gerald Darmanin, ενημέρωσε ότι αργότερα εντός της ημέρας θα μεταβεί στο σημείο, ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα και τους οικείους τους.

Une explosion suivie d’un incendie ont fait au moins 7 morts dans les Pyrénées-Orientales. J’interromps mon déplacement à Montpellier pour me rendre sur place. J’apporte tout mon soutien aux services de l’Etat mobilisés et aux habitants. Pensées aux victimes et à leurs proches.