Οι Ταλιμπάν απήγαγαν πρώην δημοσιογράφο του BBC στο Αφγανιστάν

Τον πρώην δημοσιογράφο του BBC Άντριου Νόρθ και ακόμη οκτώ άτομα απηγαγαν στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, όπως μεταδίδει η dailymail.

Ο Νορθ, που βρισκόταν σε ανεξάρτητη δημοσιογραφική αποστολή στο Αφγανιστάν, είναι πολεμικός ανταποκριτής και έχει καλύψει πολεμικές συγκρούσεις από τη Βαγδάτη και την Βηρυτό.

"Λόγω της έλλειψης μέσων ενημέρωσης, μετάδοσης πληροφοριών από τους πολίτες και λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας διαφθοράς, τα εγκλήματα και οι φρικαλεότητες δεν αποκαλύπτονται επαρκώς", δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ.

"Για παράδειγμα, εννέα πολίτες δυτικών χορών απήχθησαν μεταξύ των οποίων ο Άντριου Νόρθ του BBC και Ο Πίτερ Τζουβενάλ ιδιοκτήτης του εστιατορίου Gandomak", πρόσθεσε ο Σαλέχ και χαρακτήρισε "ψεύτες" τους Ταλιμπάν.

Πηγές του BBC επιβεβαιώνουν την απαγωγή.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο για την υπόθεση.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) επίσης επιβεβαίωσε την απαγωγή δύο δημοσιογράφων που συνεργάζονταν με την υπηρεσία στο Αφγανιστάν.

"Δύο δημοσιογράφοι που βρίσκονταν σε αποστολή με την UNHCR και Αφγανοί υπήκοοι που εργάζονταν μαζί τους κρατούνται στην Καμπούλ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιλυθεί το πρόβλημα σε συντονισμό με άλλους φορείς".

Πρόσφατα ο Νορθ έγραψε στο προσωπικό του ιστολόγιο πως συναντήθηκε με την ηγεσία των Ταλιμπάν.

"Η ομάδα που κάποτε ονομαζόταν Ισλαμικοί Μαοϊστές, δεν είναι τόσο αδίστακτοι όσο πολλοί φοβούνται – έως τώρα".

Ο δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ταξίδευε για αρκετές εβδομάδες στο Αφγανιστάν και συνάντησε αρκετά στελέχη των Ταλιμπάν.

Πηγή: skai.gr

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram