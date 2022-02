Βρετανία: Ο Μπόρις Τζόνσον τραγούδησε το "I Will Survive" στον νέο διευθυντή επικοινωνίας του γραφείου του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τραγούδησε το χιτ της Γκλόρια Γκέινορ "I Will Survive", σύμφωνα με τον νέο διευθυντή επικοινωνίας του γραφείου του προτού συζητήσει τον διορισμό του, στην προσπάθεια να κάνει μια επανεκκίνηση (reset) της πρωθυπουργίας του έπειτα από μια σειρά πολιτικών σκανδάλων.

Ο Γκούτο Χάρι, ο οποίος διορίστηκε νέος διευθυντής επικοινωνίας προχθές, Σάββατο, δήλωσε στην πρώτη συνέντευξή του ότι οι δύο άνδρες επιδόθηκαν σε μια ερμηνεία του τραγουδιού όταν ρώτησε τον πρωθυπουργό αν θα επιβιώσει.

Ο Χάρι, πρώην δημοσιογράφος του BBC που είχε εργαστεί για τον Τζόνσον όταν ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, δήλωσε στον ουαλόφωνο ειδησεογραφικό ιστότοπο Golwg360 πως ο πρωθυπουργός "δεν είναι εντελώς κλόουν", και περιέγραψε τη συνάντησή τους την Παρασκευή.

"Μπήκα μέσα, παρουσιάστηκα και είπα 'πρωθυπουργέ, Γκούτι Χάρι, ευπειθώς αναφέρω'∙ σηκώθηκε από το γραφείο του και άρχισε να δέχεται τον χαιρετισμό", είπε ο Χάρι σύμφωνα με τις δηλώσεις του που μεταφράστηκαν από τα ουαλικά στα αγγλικά.

"Γελούσαμε κι οι δυο. Τότε ρώτησα 'Θα επιβιώσετε, Μπόρις; ['Are you going to survive Boris?]''. Και είπε με τη βαθιά φωνή του, αργά και επί τούτου, άρχισε να τραγουδάει λίγο ενώ τελείωνε την πρόταση, είπε'"I Will Survive'.

"Με κάλεσε να πω 'You've got all your life to live" και απάντησε, "I've got all my love to give', οπότε περάσαμε ωραία με [το τραγούδι της] Γκλόρια Γκέινορ".

Η πρωθυπουργία του Τζόνσον βρίσκεται σε κρίση εν μέσω οργής για μια σειρά από εκδηλώσεις με αλκοόλ που πραγματοποιήθηκαν στο γραφείο και στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ στη διάρκεια των λοκντάουν λόγω κορονοϊού τα οποία ακολούθησαν και άλλα παραστρατήματα.

Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει όταν ρωτήθηκε για τη συνομιλία του Τζόνσον με τον νέο διευθυντή επικοινωνίας του γραφείου του και αν τραγούδησαν το τραγούδι.

"Δεν πρόκειται να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες ιδιωτικών συνομιλιών. Αλλά όπως ίσως θα περιμένατε, είναι παλιοί συνάδελφοι", είπε ο εκπρόσωπος.

