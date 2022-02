Παραδοχή δοκιμής του λογισμικού ηλεκτρονικών υποκλοπών της Ισραηλινής εταιρίας παρακολουθήσεων NSO Group

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) παραδέχτηκε ότι απέκτησε και δοκίμασε ένα λογισμικό ηλεκτρονικών υποκλοπών που έχει αναπτύξει η Ισραηλινή εταιρία παρακολουθήσεων NSO Group, τονίζοντας ότι το FBI δεν το έχει χρησιμοποιήσει για κάποια από τις έρευνες που διεξάγει.

Η εταιρία παρακολουθήσεων που έχει αναπτύξει το λογισμικό Pegasus έχει εμπλακεί σε μία διαμάχη μετά από αποκαλύψεις ότι συσκευές που χρησιμοποιούν το λογισμικό της έχουν χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά από κυβερνήσεις και άλλες υπηρεσίες, προκειμένου να γίνουν υποκλοπές σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα iPhone.

Η NSO έχει ανακοινώσει ότι η τεχνολογία της έχει ως στόχο να βοηθήσει στη σύλληψη τρομοκρατών, παιδόφιλων, αλλά και σκληρών εγκληματιών. Η Apple Inc που κατασκευάζει τα iPhone έχει καταθέσει αγωγή κατά της NSO για παραβίαση της συμφωνίας που διέπει τους όρους χρήσης, αλλά και την παροχή υπηρεσιών της, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού της ισραηλινής εταιρίας.

Η εταιρία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

"Το FBI προμηθεύτηκε μία περιορισμένη άδεια μόνο για τη δοκιμή του προϊόντος και την αξιολόγησή του. Δεν υπήρξε επιχειρησιακή χρήση για την υποστήριξη οποιασδήποτε έρευνας" όπως ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ένας εκπρόσωπος του FBI, επιβεβαιώνοντας αναφορές που είχαν γίνει προηγούμενα στις εφημερίδες "The New York Times" αλλά και στη βρετανική εφημερίδα "The Guardian".

Το FBI πρόσθεσε ότι η άδεια χρήσης που είχε για το αναφερόμενο λογισμικό, δεν είναι πλέον ενεργή.

Η NSO που εδώ και καιρό κρατάει εμπιστευτική τη λίστα των πελατών της, έχει ανακοινώσει ότι πουλάει τα προϊόντα της μόνο σε "ελεγμένους και νόμιμους" πελάτες κυβερνήσεων.

Ωστόσο, ερευνητές σε θέματα ασφάλειας και ακαδημαϊκοί έχουν εντοπίσει ότι το λογισμικό του NSO έχει χρησιμοποιηθεί κατά πολιτικών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών.

Η παραδοχή του FBI γίνεται σε μία περίεργη στιγμή. Μόνο τον τελευταίο μήνα το Κέντρο Εθνικής Αντικατασκοπίας και Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του που ανάρτησε στο Twitter, ότι λογισμικό που πωλείται από εταιρίες παρακολουθήσεων έχει "χρησιμοποιηθεί με τρόπους που αποτελούν σοβαρό κίνδυνο αντικατασκοπίας και ασφάλειας σε προσωπικό των ΗΠΑ, αλλά και συστήματα".

Προς το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ πρόσθεσε την NSO σε μία μαύρη λίστα σχετικά με ανησυχίες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το 2020 το Reuters ανέφερε ότι το FBI διερευνούσε το ρόλο της NSO σε πιθανές ηλεκτρονικές υποκλοπές κατά Αμερικανών πολιτών και εταιριών.

Το FBI δεν επέστρεψε άμεσα ένα μήνυμα αιτήματος σχολιασμού σχετικά με την κατάσταση της έρευνας, για την οποία το Reuters ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, τουλάχιστον από το 2017.

ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ