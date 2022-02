Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ στην Κύπρο - Κοντά στην Πάφο το επίκεντρο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κύπρο γύρω στις 11 το βράδυ της Τετάρτης που έγινε αισθητή στις περισσότερες περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν δύο χιλιόμετρα ενώ το επίκεντρο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Λιβυκού Πελάγους, 58 χιλιόμετρα δυτικά της Πάφου.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, η σεισμική δόνηση διήρκησε περίπου 10 δευτερόλεπτα και έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε όλη το νησί και ιδίως σε Λευκωσία και Πάφο.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.5 occurred 58 km W of #Paphos (#Cyprus) 5 min ago (local time 23:03:46).

