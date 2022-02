RT: Νεκρός στρατιωτικός από χτύπημα drone στην ανατολική Ουκρανία

Ένας στρατιωτικός "σκοτώθηκε" μετά από χτύπημα ουκρανικού drone στην πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία, όπως μεταδίδει το RT.

Ένα άτομο σκοτώθηκε την Τρίτη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, αναφέρει σε ανάρτηση του στο Twitter το RT.

⚡️Military personnel 'killed' after Ukrainian drone strike on the frontline in Eastern Ukraine



One person has been killed Tuesday, according to the head of the self-declared Donetsk People's Republic (DPR). (Reports)