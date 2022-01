Θετικός στον κορονοϊό ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό γνωστοποίησε τη Δευτέρα ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, αλλά πρόσθεσε ότι "αισθάνεται καλά” και συνεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως.

Ο Τριντό γνωστοποίησε τη διάγνωσή του μέσω ανάρτησής του στο Twitter, όπου προέτρεψε τους πάντες να εμβολιαστούν. "Παρακαλώ εμβολιαστείτε και κάντε την αναμνηστική δόση”, έγραψε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τριντό είχε ανακοινώσει την προηγούμενη Πέμπτη ότι τίθεται σε καραντίνα για πέντε ημέρες, καθώς διαπίστωσε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε έρθει σε επαφή με κρούσμα. Την Παρασκευή δήλωσε στην The Canadian Press ότι η επαφή ήταν ένα από τα τρία παιδιά του.

