Ουκρανικό: Ζελένσκι - Μπάιντεν συμφώνησαν σε κοινές δράσεις για αποκλιμάκωση της κρίσης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια μακρά συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την Πέμπτη για την ανάληψη κοινών δράσεων όσον αφορά την αποκλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία.

"Συζητήθηκαν οι πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση και συμφωνήθηκαν κοινές δράσεις για το μέλλον. Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο @JoeBiden για τη συνεχιζόμενη στρατιωτική βοήθεια. Συζητήθηκαν επίσης δυνατότητες οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας", ανέφερε ο Ζελένσκι σε tweet του.

Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig