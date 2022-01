ΝΑΤΟ: Ετοιμάζεται να στείλει "γραπτώς" τις προτάσεις του στη Ρωσία

Το ΝΑΤΟ ετοιμάζεται να στείλει τη "γραπτή" απάντησή του στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα. Αυτό ανακoίνωσε, μέσω του twitter η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Οάνα Λουνγκέσκου.

Αναφερόμενη σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επισημαίνει ότι υπάρχει ακόμα "διπλωματική διέξοδος" στην κρίση που προκλήθηκε λόγω της συσσώρευσης ρωσικών στρατευμάτων γύρω από την Ουκρανία.

