Σ. Μισέλ - Ρ. Μετσόλα καταδικάζουν τους βανδαλισμούς σε κτίριο της ΕΕ στις Βρυξέλλες

H βία δεν γίνεται ανεκτή τονίζει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις καταστροφές που σημειώθηκαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κατά των περιορισμών για την προστασία από τον κορονοϊό.

Ειδικότερα, ο κ. Μισέλ αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter: "Το δικαίωμα της ειρηνικής διαδήλωσης, της κριτικής ή της διαμαρτυρίας είναι ιερό στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες μας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή βία.

Θέλω να εκφράσω την πλήρη υποστήριξή μου στις δυνάμεις ασφαλείας και στα θύματα της βίας και των λεηλασιών σήμερα στις Βρυξέλλες".

The right to demonstrate peacefully, to criticize or to protest is sacred in our European democracies.



Under no circumstances can violence be tolerated.



I want to express my full support for the security forces and for the victims of violence and looting today in Brussels.