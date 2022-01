Ουκρανία: Παρέλαβε δεύτερη παρτίδα οπλικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ - Δυσαρέσκεια για το γερμανικό "μπλόκο"

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Oleksii Reznikov ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα του έλαβε και δεύτερη παρτίδα όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο μιας αμυντικής βοήθειας συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ουάσινγκτον έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση, με τη Μόσχα να έχει συγκεντρώσει περίπου 100.000 στρατιώτες στα σύνορά της με τη γείτονα χώρα και ωστόσο να αρνείται πως σχεδιάζει εισβολή.

"Περισσότεροι από 80 τόνοι όπλων για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας από τους φίλους μας στις ΗΠΑ! Και δεν είναι οι τελευταίοι", έγραψε ο Reznikov στο Twitter.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

