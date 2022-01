Ρωσικοί S-400 στη Λευκορωσία εν μέσω κρίσης στο Ουκρανικό

Αντιαεροπορικά συστήματα S-400 στέλνει στη Λευκορωσία το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, στο πλαίσιο των κοινών ασκήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι δύο χώρες, με την ονομασία United Resolve (Ενωμένη Αποφασιστικότητα) από τις 10 έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Ρωσικά ΜΜΕ δημοσιεύουν βίντεο από τη μεταφορά των S-400, την ώρα που η Μόσχα κάνει επίδειξη δύναμης στη Δύση εν μέσω της κρίσης στο Ουκρανικό, ανακοινώνοντας και ασκήσεις του ρωσικού Ναυτικού, ακόμα και στη Μεσόγειο.

#Russian Defence Ministry sends S-400 missile systems to #Belarus for drills



The United Resolve joint Belarus-Russia drills take place between February 10-20. pic.twitter.com/q7E8uQgG4G