ΗΠΑ - προοδευτικοί: Απορρίπτουν προτάσεις διεκδίκησης της προεδρίας από πρώην ηγετικά στελέχη ή σε συνεργασία με Ρεπουμπλικάνους

Οι προοδευτικοί στο Δημοκρατικό Κόμμα έχουν πλέον εκνευριστεί, καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν δυσκολεύεται να προωθήσει κεντρικά ζητήματα της πολιτικής ατζέντας τους, ενώ απορρίπτουν πλήρως προτάσεις ότι προηγούμενοι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος ή ακόμη χειρότερα, Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη λύση στα προβλήματα της αμερικανικής κυβέρνησης, σχολιάζει η διαδικτυακή εφημερίδα πολιτικών ειδήσεων The Hill.

Οι εφημερίδες "New York Times", "The Wall Street Journal", αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό πολιτικών ειδήσεων "The Week" αφιέρωσαν πραγματικό χώρο στις στήλες των σχολίων τους, την προηγούμενη εβδομάδα, γύρω από μεγάλα ονόματα που άσκησαν επιρροή στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Μεταξύ αυτών και της Χίλαρι Κλίντον για την αντικατάσταση είτε του προέδρου Μπάιντεν, είτε της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, στη διεκδίκηση του Λευκού Οίκου το 2024.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι οι προτεινόμενοι δεν σχετίζονται ούτε έχουν φυσικούς δεσμούς με το 2024.

"Οι Δημοκρατικοί έχουν πλούσια ιστορία στην επαναφορά πολιτικών της παλιάς σχολής από το περιθώριο, για την επιστροφή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή και με τον τρόπο αυτό τους θυσιάζουν" δήλωσε ο Άνταμ Γκριν συνιδρυτής της Προοδευτικής Επιτροπής Αλλαγής της Εκλογικής Εκστρατείας.

"Όχι μόνο η Χίλαρι Κλίντον το 2016, αλλά και οι υποψήφιοι για τη Γερουσία, Τεντ Στρίκλαντ, Ρας Φέινγκολντ στο Ουισκόνσιν, Φιλ Μπρέντεσεν στο Τενεσί και Ουόλτερ Μοντέιλ στη Μινεσότα" πρόσθεσε ο ίδιος.

"Χρειαζόμαστε ηγέτες που κοιτούν μπροστά και υποστηρίζουν ένα νέο όραμα και όχι τις πολιτικές του παρελθόντος, που μισούν όλοι" επεσήμανε ο Γκριν.

Ο Τόμας Φρίντμαν, διάσημος σχολιαστής διεθνών ειδήσεων των Times, προκάλεσε έκπληξη όταν υποστήριξε το προεδρικό δίδυμο Μπάιντεν-Τσέινι για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, για τις οποίες, ο Μπάιντεν θα μπορούσε να έχει απομακρύνει θεωρητικά την Κάμαλα Χάρις από την αντιπροεδρία, για τη βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Λίζ Τσέινι.

Η Χάρις, είναι πρώτη μαύρη γυναίκα στη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ, ενώ η Τσέινι είναι μία συντηρητική λευκή βουλευτής, που έχει εκδηλώσει δημόσια την αντίθεσή της, στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Χάρις το απέρριψε χαλαρά, συνδέοντας τη σχετική ερώτηση με τις άσκοπες συζητήσεις που γίνονται από την ελίτ των ΜΜΕ στις ΗΠΑ.

