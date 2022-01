Bill Ackman: Η Fed θα πρέπει να προκαλέσει  "σοκ και δέος" στις αγορές

Η Federal Reserve θα πρέπει να προκαλέσει "σοκ και δέος" στις αγορές με μία μεγάλη αύξηση των επιτοκίων της, προκειμένου να "ανακτήσει την αξιοπιστία της", εκτιμά ο Bill Ackman.

Ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge-fund ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να προσφύγει στην παραδοσιακή μέθοδο του "σοκ και δέος" στις χρηματοοικονομικές αγορές, πραγματοποιώντας μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση στα επιτόκια της προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό.

"Αν και η άποψη που επικρατεί πλέον είναι ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια της 3 με 4 φορές φέτος για να μετριάσει τον πληθωρισμό, η αγορά περιμένει οι αυξήσεις να είναι κατά 25 μονάδες βάσης. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο που πρέπει να επιλυθεί είναι ωστόσο η ζημιά στην αξιοπιστία της Fed ως η δύναμη που αντιμετωπίζει τον πληθωρισμό και αν 3 οι 4 [αυξήσεις] θα είναι αρκετές".

"Η Federal Reserve θα μπορούσε να εργαστεί για να ανακτήσει την αξιοπιστία της με μια αρχική αιφνιδιαστική κίνηση των 50 μ.β. για να προκαλέσει σοκ και δέος στις αγορές, επιδεικνύοντας έτσι και την αποφασιστικότητα της για τον πληθωρισμό. Η Fed χάνει τη μάχη του πληθωρισμού και έχει μείνει πίσω", αναφέρει ο Ackman σε αναρτήσεις του στο Twitter.

