Τόνγκα: Χτυπήθηκε από τσουνάμι μετά την έκρηξη υπόγειου ηφαιστείου

Τσουνάμι έπληξε το μεγαλύτερο νησί της Τόνγκα, το Τονγκατάπου, με θαλάσσια κύματα να φέρονται να έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα μετά την έκρηξη ενός υποθαλάσσιου ηφαιστείου στο Νότιο Ειρηνικό.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο τέφρας και κρουστικά κύματα που εξαπλώνονται από την έκρηξη.

Τα κύματα διέσχισαν την ακτογραμμή της πρωτεύουσας της Τόνγκα, Νουκου'αλόφα το Σάββατο, ρέοντας σε παράκτιους δρόμους και πλημμυρίζοντας περιουσίες, σύμφωνα με πληροφορίες του Radio New Zealand.

1.14.2022: (correction on date) Large volcanic eruption near Tonga (Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano) today as seen from outer space. Shown on visible imagery using the Himawari satellite. #hiwx #tsunami #earthquake pic.twitter.com/Y18W7wvXl9