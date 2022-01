Έκκληση από την Στέλλα Κυριακίδου στις εγκύους να εμβολιαστούν

Έκκληση στις εγκύους να εμβολιαστούν απευθύνει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, κατόπιν και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

"Η συμβουλή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων είναι σαφής: Τα εμβόλια κατά της Covid-19 προστατεύουν τόσο τη μητέρα όσο και το μωρό χωρίς να προκαλούν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη", αναφέρει η κ. Κυριακίδου.

"Ενθαρρύνω τις έγκυες σε όλη την ΕΕ να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό, για να μειώσουν τους κινδύνους των πιο σοβαρών επιπτώσεων του ιού", επισημαίνει. Όσον αφορά στα παιδιά σημειώνει ότι " ειδικά εκείνα που είναι πιο ευάλωτα, κινδυνεύουν επίσης να αρρωστήσουν και να χρειαστούν νοσοκομειακή περίθαλψη λόγω της Covid-19".

"Ο εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη μορφή προστασίας για την αποφυγή αυτών των κινδύνων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των νέων" καταλήγει η κ. Κυριακίδου στην ανάρτησή της στο Twitter.



The advice of the European Medicines Agency is clear ➡️ #COVID19 vaccines protect both mother and baby without causing pregnancy complications.



I encourage pregnant women across 🇪🇺 to seek vaccination as soon as possible, to reduce risks of the most severe effects of the virus. https://t.co/F9SEIF4WXs