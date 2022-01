Επικοινωνία Μπλίνκεν – Τσαβούσογλου για την Ουκρανία

Επικοινωνία για την ουκρανική κρίση είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομόλογο του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Είχα μια καλή επικοινωνία με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και προσθέτει: Οι ΗΠΑ και η Τουρκία συνεχίζουμε σε στενό συντονισμό απέναντι στην απειλή της ρωσικής κλιμάκωσης στην Ουκρανία και, ξεχωριστά, για να εμβαθύνουμε τη διμερή μας συνεργασία και σαν σύμμαχοι του ΝΑΤΟ.

Good call with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu. The United States and Turkey continue our close coordination on the threat of Russian escalation in Ukraine and, separately, to deepen cooperation bilaterally and as @NATO Allies.