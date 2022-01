Γερμανία-Πρόταση νομοθέτη: Τα πρόσωπα των δημιουργών του 1ου εμβολίου κατά του Covid-19 σε χαρτονόμισμα ευρώ

Ένας νομοθέτης του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας (FDP) ζήτησε να εμφανιστούν στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ το πρόσωπα του γερμανοτουρκικού ζευγαριού που βρίσκεται πίσω από το πρώτο εμβόλιο Covid στον κόσμο, ανέφερε η εφημερίδα BirGün, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Ahvalnews.

Ο Ουγκούρ Σαχίν και η Οζλέμ Τουρετσί έχουν σώσει εκατομμύρια Ευρωπαίους, ανέφερε ο Moritz Körner στους δημοσιογράφους και τόνισε πως έχουν γίνει σημαντικές προσωπικότητες για την ήπειρο.

Οι παρατηρήσεις του νομοθέτη του FDP έρχονται την ώρα που τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πρόκειται να επανασχεδιαστούν με αφορμή την 20η επέτειό του.

Οι ιδρυτές της BioNTech, Σαχίν και Τουρετσί είναι οι συνδημιουργοί του πρώτου εμβολίου Covid-19 που εγκρίθηκε παγκοσμίως και έχουν λάβει διεθνή αναγνώριση για έναρξη της ''μάχης'' κατά του κορονοϊού σε λιγότερο από ένα χρόνο μετά το ξέσπασμά μου. Οι Financial Times επέλεξαν το ζευγάρι ως People of the Year για το 2020.

Οι ζωές τους αφηγούνται μια εντυπωσιακή ιστορία ενσωμάτωσης, επιχειρηματικότητας, επιστημονικής αριστείας και τις δυνατότητες μιας ανοιχτής κοινωνίας μετανάστευσης, ανέφερε ο Körner σύμφωνα με την BirGün.

Ο Σαχίν είναι ο γιος ενός Τούρκου εργάτη, ο οποίος ήρθε στη Γερμανία όταν ήταν παιδί, ενώ η Τουρετσί είναι η κόρη Τούρκου γιατρού, γεννημένη στη Γερμανία, μετά την μετακόμιση του πατέρας της από την Κωνσταντινούπολη.