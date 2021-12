Πότε εκτιμά ο Μπιλ Γκέιτς ότι μπορεί να τελειώσει η πανδημία

Την πρόβλεψή του για το πότε θα μπορούσε να έρθει το τέλος της πανδημίας έδωσε ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε μια σειρά από tweets που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στις 21 Δεκεμβρίου, εκφράζει την πεποίθησή του ότι αν ληφθούν τα σωστά μέτρα, "η πανδημία μπορεί να τελειώσει το 2022".

Παράλληλα, όσον αφορά την παραλλαγή Όμικρον, σημειώνει ότι "η Όμικρον κινείται τόσο γρήγορα που όταν γίνει κυρίαρχη σε μια χώρα, το κύμα εκεί θα διαρκέσει λιγότερο από 3 μήνες" και προσθέτει: "το άγνωστο είναι τι νόσηση προκαλεί η Όμικρον. Πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά στα υπόψιν μέχρι να μάθουμε περισσότερα για αυτήν. Ακόμα και αν είναι μόνο στο μισό σε σχέση με τη Δέλτα, θα είναι το χειρότερο κύμα που έχουμε δει μέχρι τώρα, επειδή είναι τόσο μολυσματική".

Ακόμη, τονίζει τη σημασία των μέτρων όπως η χρήση μάσκας και ότι η αναμνησιτκή δόση παρέχει την καλύτερη προστασία.

Αναλυτικά τι αναφέρει στις αναρτήσεις του στο Twitter ο Μπιλ Γκέιτς:

Εκεί που φαινόταν ότι η ζωή θα επανέλθει στο φυσιολογικό, μπορεί να εισερχόμαστε στο χειρότερο κομμάτι της πανδημίας. Η Όμικρον θα πλήξει το σπίτι όλων μας. Στενοί μου φίλοι έχουν μολυνθεί με την Όμικρον και έχω ακυρώσει τα περισσότερα από τα σχέδιά μου για τις διακοπές μου. Η Όμικρον εξαπλώνεται ταχύτερα από οποιονδήποτε ιό στην ιστορία. Σύντομα θα βρίσκεται σε κάθε χώρα του κόσμου. Το άγνωστο είναι τι νόσηση προκαλεί η Όμικρον. Πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά στα υπόψιν μέχρι να μάθουμε περισσότερα για αυτήν. Ακόμα και αν είναι μόνο στο μισό σε σχέση με τη Δέλτα, θα είναι το χειρότερο κύμα που έχουμε δει μέχρι τώρα, επειδή είναι τόσο μολυσματική.

Εν τω μεταξύ, πρέπει όλοι μας να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, ιδίως τους πιο ευάλωτους, είτε αυτοί ζουν δίπλα μας είτε σε άλλη χώρα. Αυτό σημαίνει να φοράμε μάσκες, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και να εμβολιαζόμαστε. Η αναμνηστική δόση παρέχει την καλύτερη προστασία. Τα εμβόλια έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να αρρωστήσουν σοβαρά ή να πεθάνουν και το καταφέρνουν αποτελεσματικά.

Αν υπάρχουν καλά νέα, αυτά είναι ότι η Όμικρον κινείται τόσο γρήγορα που όταν γίνει κυρίαρχη σε μια χώρα, το κύμα εκεί θα διαρκέσει λιγότερο από 3 μήνες. Αυτοί οι λίγοι μήνες μπορεί να είναι άσχημοι, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι αν λάβουμε τα σωστά μέτρα, η πανδημία μπορεί να τελειώσει το 2022.

Ξέρω ότι είναι απογοητευτικό να μπαίνουμε σε μία ακόμη εορταστική περίοδο με τον κορονοϊό να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αλλά δεν θα είναι έτσι για πάντα. Κάποια μέρα η πανδημία θα τελειώσει, και όσο καλύτερα φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει αυτή η ώρα.

