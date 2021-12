Έλον Μασκ: Θα πληρώσω πάνω από $11 δισ. σε φόρους φέτος

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται αντιμέτωπος φέτος με ένα βαρύ φορολογικό λογοριασμό, ενδεχομένως το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNBC.

"Για όσους αναρωτιούνται, θα πληρώσω πάνω από 11 δισ. δολάρια σε φόρους φέτος", έγραψε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla στο Twitter τη Δευτέρα.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year