BNP Paribas: Πουλάει τις δραστηριότητες στις ΗΠΑ έναντι 16,3 δισ. δολαρίων

Η BNP Paribas ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει να πουλήσει την Bank of the West στην BMO Financial Group της Bank of Montreal, έναντι συνολικού ποσού 16,3 δισ. Δολαρίων.

Η πώληση αντιπροσωπεύει όλες τις εμπορικές και λιανικές τραπεζικές δραστηριότητες της BNP Paribas στις ΗΠΑ. Το 70% περίπου των καταθέσεων της Bank of West βρίσκονται στην Καλιφόρνια.

Η Wall Street Journal ανέφερε πως οι δύο εταιρείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, σήμερα το πρωί.

Η γαλλική τράπεζα ανέφερε πως η συμφωνία θα δημιουργήσει εφάπαξ κεφαλαιακό κέρδος, καθαρό από φόρους, 2,9 δισ. Ευρώ και θα αυξήσει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά 170 μονάδες βάσης.

Επίσης, η ΒΜΟ ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα αυξήσει τα κέρδη της ανά μετοχή αμέσως μόλις ολοκληρωθεί, και περισσότερο από 10% το 2024, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών κόστους.

Η συμφωνία θα χρηματοδοτηθεί κυρίως μέσω πλεονάζοντος κεφαλαίου στον ισολογισμό των συνδυασμένων οντοτήτων στο κλείσιμο, ανέφερε η ΒΜΟ.

Η BNP Paribas τόνισε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε μια έκτακτη αγορά ίδιων μετοχών για να αντισταθμίσει την αναμενόμενη διάβρωση των κερδών ανά μετοχή από τη συμφωνία.

Τα υπόλοιπα έσοδα της συμφωνίας, που υπολογίζονται στα 7 δισ. Ευρώ, θα ανακατανεμηθούν για να επιταχυνθεί η οργανική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, να γίνουν στοχευμένες επενδύσεις και να αποκτηθούν επιχειρήσεις προστιθέμενης αξίας, ανέφερε η BNP Paribas.