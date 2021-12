E. Musk: Επένδυση 10 δισ. δολαρίων σε βάθος χρόνου το εργοστάσιο της Tesla στο Τέξας

Ο CEO της Tesla Inc, Elon Musk, δήλωσε την Πέμπτη ότι το νέο εργοστάσιο κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Όστιν του Τέξας θα είναι μια επένδυση άνω των 10 δισ. δολαρίων σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με ενημερώσεις που κατατέθηκαν στην αμερικανική Κεφαλαιαγορά, η Tesla σχεδιάζει να δαπανήσει πάνω από 1 δισ. δολάρια για την κατασκευή του εργοστασίου και σκόπευε να το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του τ2021.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Elon Musk ανέφερε: "Το Giga Texas είναι μια επένδυση άνω των 10 δισ. δολαρίων σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας τουλάχιστον 20 χιλιάδες άμεσες και 100 χιλιάδες έμμεσες θέσεις εργασίας".

Giga Texas is a $10B+ investment over time, generating at least 20k direct & 100k indirect jobs