Ελον Μασκ: Θα δέχεται πληρωμές με dogecoin για κάποια προϊόντα της Tesla

Ο Έλον Μασκ και η Tesla θα δέχονται πληρωμές με Dogecoin για κάποια εμπορεύματα, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας στο τελευταίο από μια σειρά tweets που υποστηρίζουν το κρυπτονόμισμα.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes