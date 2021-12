Έλον Μασκ: Συνεχίζει να πουλά τις μετοχές του στην Tesla και αστειεύεται ότι θα παραιτηθεί

Ο CEO της Tesla Έλον Μασκ, συνδύασε μια ακόμη ανακοίνωση ότι συνεχίζει να πουλά μετοχές του στην Tesla, με ένα αστείο ότι θα παραιτηθεί από την δουλειά του για να γίνει influencer.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ ''ξεφορτώθηκε'', μετοχές ύψους 963 εκατ. δολαρίων, ασκώντας 2,2 εκατ. options, σύμφωνα με χθεσινές γνωστοποιήσεις προς τις χρηματιστηριακές αρχές.

Η συνολική αξία των μετοχών τις οποίες έχει πουλήσει μέχρι στιγμής ο Μασκ, ανέρχονται σε 11,8 δισ. δολάρια, σε μία περίοδο 5 εβδομάδων.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, λίγες ώρες μετά την ανάρτηση των γνωστοποιήσεων, τουίταρε στους 66 εκατ. ακολούθους του πως βρήκε ένα νέο κάλεσμα και πως σκέφτεται να παραιτηθεί για να γίνει influencer πλήρους απασχόλησης και τους ρώτησε ποια είναι η άποψή τους για αυτή την ιδέα. Την ανακοίνωση αυτή ακολούθησαν αρκετές απαντήσεις με χαμογελαστά emojis.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt