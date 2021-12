Πισσαρίδης στο GES2021: Η βιώσιμη αειφορία συμπεριλαμβάνει τους πάντες

Οι δεξιότητες στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών είναι αυτές που θα έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον και στην παρούσα φάση βρίσκονται σε έλλειψη. Δεξιότητες για σημαντικές οι κοινωνικές υπηρεσίες όπως είναι ο τουρισμός και η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων.

Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Χριστόφορος Πισσαρίδης, καθηγητής του London School of Economics και κάτοχος νόμπελ οικονομίας, στο πλαίσιο του Greek Economic Summit 2021, που διοργανώνεται από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και τη στρατηγική σύμπραξη του U.S. Chamber of Commerce και του Atlantic Council.

Ο κ. Πισσαρίδης υπογράμμισε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προϊόν συνεργασίας όλων των πλευρών της οικονομίας και της κοινωνίας καθώς "δεν έχει τόσο σημασία να καινοτομούμε αλλά να εφαρμόζουμε στην πράξη την καινοτομία".

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι "το βασικό ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε ανάπτυξη αλλά εάν η ανάπτυξη που θα έχουμε θα ωφελήσει τους πάντες. Κι αυτό χρειάζεται τη συνεργασία όλων των θεσμών. Όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί".

Βιώσιμη αειφορία, εξήγησε ο ίδιος, σημαίνει κάτι που συμπεριλαμβάνει τους πάντες, όχι μόνο τα περιβαλλοντικά θέματα αλλά και την κοινωνική βιωσιμότητα με ποιοτικές θέσεις εργασιας.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση δημιουργεί προβληματισμούς καθώς η παραγωγή βασίζεται ολοένα και περισσότερο στα μηχανήματα "αλλά αυτό που προβληματίζει είναι ότι αυτή η σχέση μεταξύ παραγωγής και μηχανήματος δεν είναι διαφανής". Όπως προσέθεσε, "αλλάζει η φύση της εργασιας αλλά η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι για καλό εφόσον η καινοτομία ωφελεί τους πάντες…Ευημερία σημαίνει ποιοτικές θέσεις εργασιας, αλλιώς είναι αρνητικό το αντίκτυπο με τεράστιες ανισότητες".

Κάποιοι λένε, συνέχισε ο ίδιος, ότι η οικονομική ανάπτυξη θα οδηγήσει στο τέλος της εργασίας ή στην υποκατάσταση της εργασίας αλλά οι αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα είναι όπως έγινε με την εισαγωγή των υπολογιστών και της ρομποτικής που υπέφεραν οι εργαζόμενοι με χαμηλές δεξιότητες. Τώρα, επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι με υψηλές δεξιότητες. Όμως, συνέχισε ο ίδιος, "η τεχνολογία δεν θα φέρει το τέλος της εργασίας. Μπορεί να υπάρχει ο φόβος ότι παραγωγή και κοινωνία δεν θα μπορέσουν να προσαρμοσθούν στους υπερταχείς ρυθμούς της τεχνολογικής ανάπτυξης, της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, αλλά η απάντηση σε αυτό θέμα ήδη υπάρχει και είναι η αυξημένη κατά 10% ζήτηση για νέους απασχολούμενους, στον τομέα των υπηρεσιών".

Το πλαίσιο που διαμορφώνεται οδηγεί τις εταιρείες σε αλλαγές, προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας αλλά γι'αυτό είναι πολύ σημαντικοί τρεις πυλώνες:

- Η θεσμική διάρθρωση μιας χώρας. Δηλαδή ποσό ανοικτή είναι μία αγορά

- Σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες που δημιουργούνται για δεξιότητες και η

- Κυβερνητική πολιτική (φορολογική διάρθρωση, κίνητρα ενθάρρυνση εκπαίδευσης, κίνητρα στις επιχειρήσεις για θέσεις εργασίας κλπ).

Ακόμη σημείωσε ότι για την αύξηση των θέσεων εργασίας δεν θα πρέπει να βασιστούμε στην ανάπτυξη των τεχνολογικών γιγάντων, αλλά κυρίως στους τομείς που βασίζονται στην κοινωνική διάδραση. Σημείωσε ότι λόγω πανδημίας έχει επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών αλλά αυτός είναι ο τομέας που θα προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο κ. Πισσαρίδης υπογράμμισε ότι πρέπει να ενταχθούν οι δεξιότητες στα πανεπιστημιακά προγράμματα ενώ σημαντική χαρακτήρισε και την κατάρτιση και σε αυτό τον τομέα, όπως είπε, πρέπει να συμβάλλουν οι ίδιες οι εταιρείες ενώ πρόσθεσε ότι στη χώρα μας υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών (τουρισμός φροντίδα παιδιών ηλικιωμένων κλπ) όπου θα υπάρξει η μεγάλη ζήτηση θέσεων εργασίας στο μέλλον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ